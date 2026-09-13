Ya es oficial. Tom Holland se convierte en el actor más taquillero de la historia al superar los 15.500 millones en cines con sus películas

Tom Holland tiene solamente 30 años de edad, pero ha sido más que suficiente para que se convierte en el actor más taquillero de todos los tiempos. Y es que las películas en las que ha participado Holland superan ya los 15.500 millones de dólares de recaudación mundial.

Recordemos que el número 1 hasta ahora estaba en manos de Zoe Saldaña y los 14.470 millones que sumaba gracias a películas como 'Avatar' o 'Vengadores: Endgame'. Sin embargo, el tremendo empuje de Holland este año con 'La odisea', que supera ya los 1.600 millones de ingresos mundiales, y 'Spider-Man: Brand New Day', que se ha ido ya más allá de los 2.400 millones, ha sido determinante.

Puede que no le dure mucho

Ahora habrá que ver cuánto dura Holland al frente de la lista, pues en principio no aparecerá en 'Vengadores: Doomsday', la cual se ha convertido en todo un pelotazo en taquilla meses antes incluso de estrenarse. Y Robert Downey Jr. ocupa actualmente la sexta posición en ese top de actores más taquilleros con unos ingresos de más de 14.300 millones...

Lo que sí está claro que es las películas de Marvel han tenido una importancia capital, pues en el top 10 histórico solamente hay un actor que no ha participado en ese universo de superhéroes. Me refiero a Tom Cruise, cuya filmografía suma ya ingresos por valor de más de 13.300 millones. Eso sí, dudo que sume muchos más con 'Digger', su único estreno en este 2026.

Además, Holland todavía mejorará un poco más esos datos, ya que tanto 'La odisea' como 'Spider-Man: Brand New Day' siguen siendo dos de las películas más taquilleras del momento. No obstante, su ritmo de ingresos ha caído ya de forma sustancial, por lo que lo más probable es que se quede sobre los 15.600 millones antes de que ambas abandonen las salas.

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