Kenneth Branagh revela que Marvel quiso "enderezar" su 'Thor', pero el coste lo impidió

Cuando Kenneth Branagh dirigió 'Thor' en 2011, apostó por una identidad visual bastante más marcada de lo que quizá cabría esperar de una película de superhéroes. Una de sus principales señas de identidad fueron los llamados ángulos holandeses: planos en los que la cámara aparece deliberadamente inclinada para crear diagonales en la pantalla, en lugar de recurrir a las habituales líneas verticales y horizontales.

El recurso está presente en numerosas escenas de la película y forma parte del particular estilo con el que Branagh quiso presentar al Dios del Trueno. Sin embargo, no parece que todo el mundo dentro de Marvel Studios estuviera igualmente convencido de la decisión. De hecho, el director ha revelado que en algún momento llegó a plantearse la posibilidad de cambiarla.

Marvel quiso "horizontalizar" Thor

Branagh ha recordado la curiosa historia durante una entrevista en el podcast 'On Film…With Kevin McCarthy'. Según ha explicado, en algún momento se produjo una conversación dentro de Marvel sobre cuánto costaría "horizontalizar" la película.

La expresión puede sonar un tanto peculiar, pero la idea era bastante sencilla: estudiar cuánto supondría económicamente modificar el aspecto visual de la película protagonizada por Chris Hemsworth para eliminar sus numerosos planos inclinados y convertirlos en encuadres más convencionales. La propuesta, sin embargo, se encontró con un obstáculo considerable. El coste.

"Estoy encantado de decir que el precio en efectivo de ese proceso era tan prohibitivo", ha revelado Branagh. En otras palabras, la cantidad necesaria para llevar a cabo aquella transformación era tan elevada que el cambio terminó siendo inviable.

Y así, los característicos ángulos holandeses se quedaron en la película.

Defiende los planos inclinados

Más allá de la anécdota, Kenneth Branagh considera que aquella decisión tenía una justificación artística. El director ha compartido que el objetivo era conseguir un mayor impacto visual y que la elección estaba relacionada con la naturaleza de la historia que estaba contando.

La inspiración procedía, además, de las etapas clásicas de los cómics de Thor. Para Branagh, presentar una historia protagonizada por dioses requería una imagen que transmitiera algo diferente a la realidad cotidiana.

"Era más una cuestión de impacto visual", ha explicado el cineasta. Su planteamiento consistía en preguntarse qué podía resultar visualmente impactante en un mundo y una historia sobre dioses.

El director también ha asegurado que, desde su perspectiva, cada decisión tenía un motivo. "Sentía que había una razón para todo", ha afirmado, antes de señalar que aquella forma de rodar también permitía al espectador situarse dentro de la acción y de la historia.

Una decisión que terminó definiendo la película

Thor fue una de las primeras películas del Universo Cinematográfico de Marvel y desempeñó un papel importante a la hora de establecer la versión cinematográfica del personaje de Hemsworth.

En ese contexto, la elección visual de Branagh ayudó a darle a la película una personalidad propia. Y resulta curioso pensar que uno de sus elementos más reconocibles estuvo cerca de ser modificado.

Kenneth Branagh durante el rodaje de 'Thor'

Si Marvel hubiera decidido asumir el coste del proceso, el resultado habría sido una película visualmente muy diferente. Sin embargo, la factura resultó demasiado elevada y los planos inclinados sobrevivieron.

Thor volverá en 'Vengadores: Doomsday'

El Dios del Trueno regresará el 18 de diciembre en 'Vengadores: Doomsday', donde volverá a reunirse con los Vengadores clásicos y coincidirá también con los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y los X-Men.

En esta ocasión, todos ellos tendrán que enfrentarse a Doctor Doom. Los avances ya han mostrado un enfrentamiento entre Thor y el nuevo enemigo en el campo de batalla con consecuencias catastróficas para el personaje.

Mientras tanto, Kenneth Branagh también continúa su carrera como actor. El cineasta protagoniza junto a Ryan Reynolds 'Mayday', una comedia de acción para Apple TV. Sus directores han contado recientemente que el homenaje de la película a 'Top Gun' incluso ha recibido el visto bueno de Tom Cruise.

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