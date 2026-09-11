Tras 'La leyenda de Korra', es el turno de una nueva Avatar. 'Seven Havens' desvela un nuevo tráiler y es un cambio completo frente a lo que estamos acostumbrados

Ya han pasado casi doce años desde que nos despedimos de 'Avatar: La leyenda de Korra'. En ese tiempo la franquicia animada ha vivido un nuevo renacimiento, con numerosos proyectos a la vista, un remake en acción real para Netflix y una película que se estrenó este mismo verano. Pero sin duda el más intrigante es la nueva serie secuela: 'Avatar: Seven Havens'.

Un antes y un después

El reloj también ha corrido dentro de la pantalla, pero si para nosotros han pasado doce años ahora sabemos que dentro del universo de 'Avatar' han pasado más de doscientos. En 'Avatar: Seven Havens' el mundo es muy distinto al de las dos anteriores series, y es el turno de una nueva Avatar llamada Pavi.

Ya habíamos visto algunos vistazos limitados, pero con el estreno de 'Avatar: Seven Havens programado para el próximo 9 de octubre en Paramount+, ahora en Avatar Studios han compartido un nuevo tráiler que nos deja el mejor vistazo a la serie hasta ahora.

Bryan Konietzko y Michael DiMartino, los creadores de 'Avatar', ya venían avisando que esta nueva secuela iba a tener un tono mucho más de fantasía que las anteriores, con el mundo tratando de recuperarse de un gran desastre. Entre escenarios inspirados en el arte de Moebius, nos juntamos con una gran importancia al mundo de los espíritus y una ambientación incluso un tanto futurista. Algo que se está dejando ver de sobra en el tráiler, y también el cambio del estilo de la franquicia para acercarse más al anime.

En el tráiler de 'Avatar: Seven Havens' también tenemos por fin un mejor vistazo a los personajes principales. Tenemos a la nueva Avatar Pavi, su gemela Nisha con la que se reencuentra después de años separadas y a Jae, un maestro del aire que servirá como mentor de las hermanas. Aunque el tráiler sigue generando muchas preguntas, especialmente porque parece que Korra se fue con un zambombazo y quizás tuvo mucho que ver con el cataclismo que cambió el mundo para siempre.

En Espinof | Las mejores películas de animación de 2026... hasta ahora

En Espinof |En Espinof | Korra no debía ser la siguiente Avatar. Así es la popular teoría de los fans de 'La leyenda de Aang' que Netflix ha resucitado con su nueva serie