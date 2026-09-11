Así iba a ser la segunda temporada de 'Spider-Noir': El showrunner revela sus planes antes de la cancelación

La repentina cancelación de 'Spider-Noir' por parte de Prime Video dejó a los seguidores con las ganas, pero su co-creador y showrunner, Oren Uziel, ya tenía trazada la ruta para una segunda temporada que prometía ampliar horizontes. A pesar de que la noticia de la no renovación llegó apenas dos días antes de que la ficción cosechara cinco premios Emmy, las ideas para continuar la historia del detective arácnido interpretado por Nicolas Cage estaban más que vivas sobre la mesa.

Si la producción hubiese tenido luz verde para una segunda parte, la intención de Uziel, según ha compartido en Variety, era sacar a Ben Reilly de Nueva York y explorar geografías clave del género negro. "Si fuera por mí, probablemente habría sido otra ubicación", explica el creativo sobre sus planes narrativos.

"Hay muchísimos noirs ambientados en Los Ángeles en los que podríamos habernos sumergido. Hay noirs europeos en los que podríamos habernos adentrado. Hay otros lugares a los que ir. Empiezas en 1933. ¿Hacia dónde se dirige eso? Se encamina hacia la época más cataclísmica: la Segunda Guerra Mundial. Había muchísima narrativa que podría haber surgido de ahí".

La idea de trasladar la acción a la Costa Oeste resultaba especialmente atractiva porque la primera entrega se rodó en Los Ángeles simulando ser Nueva York. "¿Los Ángeles por Los Ángeles? ¿Qué tan genial habría sido eso?", reflexiona Uziel. Con un Ben Reilly que conserva sus poderes al cierre de la primera entrega, el detective estaba listo para asumir un nuevo caso.

Sin embargo, ante la posibilidad de que Sony o Amazon intenten resucitar la serie tras su éxito en los galardones, se muestra cauto: "Aún no hemos llegado a eso. Literalmente no conozco los vericuetos legales y las complicaciones de algo así, pero imagino que es una propuesta complicada".

Haciendo historia

A pesar de que el anuncio del carpetazo llegó justo antes de la gran noche de la televisión, la gala se vivió con entusiasmo. Uziel admite sus temores iniciales: "Pensé que el momento del anuncio iba a ser decepcionante al principio. No quería que la gente fuera a esta gran noche teniendo que preocuparse o pensar en algo triste. Pero la verdad es que se convirtió en una especie de gran celebración de lo que logramos juntos".

Y no era para menos: la producción pulverizó el récord de victorias para una serie cancelada tras su primera temporada superando las dos estatuillas de 'Lovecraft Country' y 'Mi mundo' al hacerse con cinco galardones en áreas como efectos especiales, fotografía, diseño de títulos, edición de sonido y rendimiento de especialistas.

Nicolas Cage protagoniza 'Spider-Noir'

"Cuando ganamos el primer premio nos emocionamos mucho, y luego empezó a convertirse en una bola de nieve", relata Uziel. "Se sintió como cuando estás en un partido de softball de tus hijos y solo quieres que bateen. Luego empiezan a batear y te empiezas a sentir bien", expresa.

Mirando al futuro

De cara al futuro, Uziel asume la cancelación con filosofía zen y sin remordimientos, recordando que concibieron los ocho episodios como una obra autoconclusiva: "Contamos una historia. Hay una razón por la que homenajeábamos a estos viejos noirs: la historia empieza cuando el cliente entra al despacho del detective privado y termina cuando resuelven el caso".

Aun sin segunda temporada, el showrunner confía en reunir de nuevo al equipo y a su estrella principal en otro proyecto: "Hacer estos ocho episodios, que fueron su primera serie de televisión, fue simplemente un sueño. Así que me encantaría volver a hacerlo con Nic".

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