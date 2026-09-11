Después del 11-S, '101 dálmatas' estuvo censurada durante 19 años por culpa de las escenas más injustamente polémicas de la historia de Disney

Hace 25 años se creó la memoria colectiva millennial de que 'Los Simpson' fueron interrumpidos para contar el 11-S. No es cierto (se contó justo después, en los informativos de Matías Prats), pero también merecíamos tener nuestras propias leyendas urbanas. Ha pasado mucho tiempo desde 2001, y las consecuencias de aquel día aún se siguen notando, especialmente en los aeropuertos, pero lo cierto es que el cine y la televisión evolucionaron tras una etapa post-traumática y apenas queda ya censura alguna de aquella época donde cualquier mínima mención de las Torres Gemelas era eliminada categóricamente. Bueno, no queda censura, pero por los pelos: hay un episodio de '101 dálmatas' que estuvo prohibido hasta 2020. Sí, como lo oyes.

¡Un avión se ha estrellado contra... ¿Un molino?!

'101 dálmatas' estaba de moda a mediados de los 90. Tras la primera película en 1961, Disney tardó 35 años en volver a acordarse de su existencia en el live action primigénio, '101 dálmatas: ¡Más vivos que nunca!', con una fabulosa Glenn Close. Eso sí, fue tal éxito que no solo tuvo una secuela, sino que dio luz a una serie de televisión que duró 65 episodios entre 1997 y 1998. Toda una "dalmatamanía" a pequeña escala.

La serie era todo lo inocentona que estáis imaginando: en total tuvo 105 segmentos cortos que Disney Channel aprovechaba para emitir aquí y allá, donde encontraba un hueco... hasta que llegó el 11-S, y llegó la hora de mirar con lupa cada uno de sus capítulos para evitar herir sensibilidades. Así es como los jerifaltes llegaron al episodio 24, 'Viva y cacareando' ('Alive n'chicken'), en el que, hacia el final, Spot, la gallina amiga de los dálmatas, acaba estrellando una avioneta contra un molino y cayendo al vacío, dándose con unas bolsas de harina. Ya imaginarás lo que pasó.

Inmediatamente, el miedo que llevó a que también se censurasen episodios como 'La ciudad de Nueva York contra Homer Simpson' (de 'Los Simpson') o 'Camino a Rhode Island' (de 'Padre de familia'), hizo que Disney quitara de circulación tanto este segmento como el siguiente, 'Estrella de televisión', que no tenía nada peligroso pero estaba intrínsecamente unido. Lo curioso es que, mientras otras series veían cómo los episodios prohibidos volvían a emitirse poco a poco, en el caso de '101 dálmatas' hubo que esperar hasta junio de 2020, cuando la serie apareció en Disney+ en Estados Unidos (no, en España no está disponible), convirtiéndose así, sin quererlo ni beberlo, en uno de los episodios más malditos del estudio.

Al final, este se convirtió, sin quererlo, en uno de los episodios más polémicos de la historia de la televisión, y hasta el lanzamiento en Disney+ solo se podía ver en YouTube después de considerarse "lost media" durante una buena temporada. Ya le habría gustado a 'South Park' tener la mitad de la polémica de... '101 dálmatas'.

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