Lilly Wachowski alza la voz contra J.K. Rowling: "Financia el genocidio trans, así que si apoyas 'Harry Potter', estás contribuyendo"

La polémica en torno a J.K. Rowling y sus posiciones sobre los derechos de las personas trans vuelve a salpicar de lleno a 'Harry Potter'. En esta ocasión, la protagonista del enfrentamiento es Lilly Wachowski, cocreadora de Matrix, que ha dirigido sus críticas no solo contra la escritora británica, sino también contra quienes continúan consumiendo productos vinculados a su universo.

En una entrevista concedida a Variety, Wachowski ha hablado de Rowling y Elon Musk como figuras que han provocado un importante daño a la comunidad trans. La cineasta fue especialmente contundente al referirse a la futura serie de 'Harry Potter' de HBO y a quienes tienen intención de seguir apoyando la franquicia.

La directora considera que existe una conexión directa entre el dinero que genera 'Harry Potter' y las actividades políticas respaldadas por Rowling. Su argumento parte de una idea sencilla: si los productos de la franquicia siguen generando beneficios, una parte de esos recursos termina favoreciendo económicamente a su creadora.

"Ella está financiando el genocidio trans. J.K. Rowling financia el genocidio trans, y punto. Así que, si apoyas 'Harry Potter', estás apoyando el genocidio trans".

La cineasta ha trasladado esa crítica directamente a los consumidores comparando la situación con otras decisiones de consumo motivadas por desacuerdos políticos o medioambientales. Desde su perspectiva, disfrutar de la saga no puede desligarse actualmente de las consecuencias económicas que ese consumo puede tener para Rowling.

"Así que el hecho de que disfrutes de estos programas y los sigas apoyándolos, está contribuyendo a mi erradicación", ha añadido.

Lo cierto es que Rowling ha respaldado económicamente organizaciones centradas en el recorte de los derechos trans en Reino Unido celebrando cuando estos se han producido.

División en Hogwarts

La controversia llega mientras la nueva adaptación televisiva de 'Harry Potter' continúa generando debate incluso antes de su estreno. Algunos profesionales relacionados con la producción han recibido críticas por participar, mientras que otros han optado directamente por mantenerse al margen.

Protagonistas de la serie de 'Harry Potter'

Nicholas Hoult, que iba a interpretar a Gilderoy Lockhart fue cuestionado por ello, por lo que finalmente se desligó del proyecto. Rupert Grint, por su parte, también ha recibido críticas después de regresar como Ron Weasley en Broadway pese a haber mostrado anteriormente su apoyo a la comunidad trans.

En el otro extremo están directoras como Ally Pankiw, de 'Black Mirror', y Kate Herron, responsable de episodios de 'Loki', quienes aseguraron haber rechazado propuestas para trabajar en la serie debido a la participación de Rowling.

Otros miembros del reparto, como Bel Powley, Nick Frost y Paapa Essiedu, han expresado discrepancias con las posiciones de la escritora, aunque sí forman parte del proyecto.

Los proyectos de Wachowski

Las declaraciones de Wachowski se producen además en el contexto de su trabajo con Anarchists United Foundation y Anarchists United Studio, iniciativas creadas junto a Sarah Marie Flores y Lawrence Mattis para apoyar proyectos de comunidades marginadas. La cineasta ha explicado que esta apuesta surgió después de encontrar dificultades para financiar historias queer y trans tras la cancelación de 'Work in Progress'.

Wachowski también ha aprovechado la entrevista para volver sobre Matrix y explicar cómo ahora interpreta algunas de sus ideas de liberación desde su propia experiencia y en relación con movimientos de liberación negra.

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