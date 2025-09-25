"No hay un mundo en el que pueda cancelar a JK Rowling". Emma Watson tiende su mano a la autora de 'Harry Potter' y se niega a echar más leña al fuego

A lo largo de los años, el elenco original de 'Harry Potter' se ha distanciado enormemente de JK Rowling por su postura tránsfoba. Esto no es novedad: la propia autora se ha puesto en pie de guerra en su cuenta de Twitter mientras el resto, especialmente Daniel Radcliffe, ha remado a la contra donando dinero y hablando a favor de asociaciones LGBT como The Trevor Project. Sin embargo, Emma Watson, como parte de su hiato de la actuación, había estado más callada. Hasta ahora.

Ni tanto ni tan calvo, ni Scorpions ni Bisbal

En 2020, por poner en contexto, la actriz sí levantó la voz y dijo en Twitter, sin hacer referencia concreta a la escritora, que “Las personas trans son quienes dicen ser y merecen vivir sus vidas sin ser constantemente cuestionadas o acusadas de que no son quienes dicen ser”, lo que le valió un rapapolvo de Rowling. Ahora, un lustro después, su discurso no ha cambiado, pero sí se ha maquillado ligeramente, según ha apuntado en su aparición en On Purpose, el podcast de Jay Shelly.

Realmente no creo que haber tenido esa experiencia y tener el amor, el apoyo y las opiniones que tengo signifique que no pueda ni quiera apreciar a Jo y a la persona con la que tuve experiencias personales. Nunca creeré que una cosa invalida a la otra y que mi experiencia con esa persona no pueda conservarla y apreciarla. Simplemente no creo que estas cosas sean excluyentes.

Además, la actriz ha recalcado que no tiene ningún interés en cancelar a la autora: "Creo que mi deseo más profundo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran y espero poder seguir queriendo a las personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión. Supongo que he llegado a la conclusión de que no se trata tanto de lo que decimos o creemos, sino de cómo lo decimos".

Veo que en este momento en el mundo parece que estamos dando permiso para descartar a las personas, o que las personas son desechables. Siempre pensaré que eso está mal. Simplemente creo que nadie es desechable. Y todo el mundo, mientras sea posible, en cualquier conversación, debería ser tratada con, como poco, dignidad y respeto.

Por supuesto, es consciente de que esto no va a poder ser porque Rowling ha cerrado todas las puertas de diálogo con ellos: "Creo que lo que más me molesta es que nunca pudo haber una conversación. Estoy abierta al diálogo, pero no quiero decir nada que continúe dando armas a un debate tóxico, que es el motivo por el que no comento o continúo comentando".

En un poco extraño 'Why can't we be friends?' y tendiendo la mano a la autora, Watson le agradece la oportunidad y sus palabras de cariño al respecto, llegando al límite de decir que "no hay un mundo en el que pudiera cancelarla por nada. Tiene que seguir siendo cierto... Es cierto. Puedo quererla, sé que me quería, puedo mostrarme agradecida, sé que las cosas que me dijo eran ciertas, y también puede estar esta otra cosa. Mi trabajo consiste en simplemente mantener todo eso, pero lo más importante es que lo que ella ha hecho nunca me lo quitarán".

Rowling no ha contestado desde su cuenta de Twitter, pero solo hace falta echar un vistazo rápido para darse cuenta de que ha radicalizado su discurso: no habla de 'Harry Potter' ni de su visión del mundo, tan solo hace activismo anti-trans continuo, un cambio abismal desde que en 2018 diera "Me gusta" a un tuit tránsfobo "por equivocación" y pidiera perdón. En este periodo de tiempo, su relación con el reparto y gran parte de los fans de la saga se ha desmoronado, por mucho que Watson tienda su mano y la ramita de olivo. Mágica, por supuesto.

