Rupert Grint le dio el mejor consejo posible al nuevo Ron Weasley antes de que empezara a rodar 'Harry Potter' en HBO

Aunque de los tres protagonistas haya sido el que menos titulares ha dado a posteriori, Rupert Grint ha sabido sobrevivir a 'Harry Potter' gracias a sus papeles en series como 'Servant' y películas como 'Llaman a la puerta'. Sin embargo, para muchos siempre será el eterno Ron Weasley, el mejor amigo de Harry y novio de Hermione. Y, claro está, Alastair Stout, su sucesor en la serie de HBO, no lo tiene tan fácil para permear en el recuerdo de los fans.

Me dejas petrificus totalus

Grint quiere que el cambio sea tan amable como sea posible, y, tal y como le ha contado a la BBC, al igual que ya hizo Daniel Radcliffe, ya se ha puesto en contacto con Stout para desearle lo mejor: "Le escribí una carta antes de que empezaran, pasando el testigo. Le deseé todo lo mejor en la serie. Me lo pasé tan bien en este mundo, que espero que él tenga la misma experiencia".

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Obviamente, Grint es consciente de que, por muchos papeles que haga, siempre será recordado por el niño mágico: "Tiene un significado profundo para mucha gente de mi generación, e incluso más para otras generaciones que lo están descubriendo ahora. Es genial, me hace estar muy orgulloso, fue una cosa enorme. No creo que jamás pueda escapar de su sombra, pero me parece bien".

Grint no saldrá en el 'Harry Potter' de HBO (la única persona que repetirá, de hecho, será Warwick Davis como el Profesor Flitwick), pero eso no significa que, pese a los encontronazos con JK Rowling, el actor no esté agradecido: "Cambió mi vida entera muy deprisa. Era un gran fan de los libros, así que para mí fue como entrar en ellos, y fue muy especial". Eso sí, no esperéis que vuelva al mundo mágico salvo que caiga en la ruina más absoluta.

En Espinof | HBO debería eliminar a este personaje del remake de 'Harry Potter'. Sólo es una máquina de generar polémicas que perjudicaría a la serie

En Espinof | Las mejores películas de 2025



