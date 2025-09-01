HOY SE HABLA DE
Warwick Davis volverá a Hogwarts en el remake de 'Harry Potter', que ya ha elegido a todo el claustro de profesores

Warwick Davis volverá a Hogwarts en el remake de 'Harry Potter', que ya ha elegido a todo el claustro de profesores

La vuelta al cole con caras nuevas y otras que no lo son tanto

El profesor Flitwick en 'Harry Potter'
La nueva adaptación televisiva de 'Harry Potter' que prepara HBO continúa revelando a los miembros de su extenso reparto, combinando caras conocidas del mundo mágico con otros nuevos talentos. Entre ellos, acaba de anunciarse que Warwick Davis, que interpretó al profesor Filius Flitwick en las ocho películas originales, retomará su icónico papel para la serie, mientras que el banquero duende Griphook será interpretado por Leigh Gill. Davis interpretó a ambos personajes en las películas, pero en la serie se centrará únicamente en Flitwick.

Mezclando nostalgia y aire fresco

Arabella Stanton, Dominic Mclaughlin y Alastair Stout

La serie estará protagonizada por Dominic McLaughlin como el joven mago Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

Otros miembros del reparto son John Lithgow como Albus Dumbledore, Nick Frost como Hagrid, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Katherine Parkinson como Molly Weasley, Lox Pratt como Draco Malfoy, Johnny Flynn como Lucius Malfoy y Leo Earley como Seamus Finnigan.

El elenco docente lo completan Sirine Saba como la profesora de Herbología Pomona Sprout, Richard Durden como el fantasmal profesor Cuthbert Binns y Bríd Brennan como Madam Poppy Pomfrey. Además, la serie ha confirmado a los hermanos Weasley: los gemelos Tristan y Gabriel Harland como Fred y George, Ruari Spooner como Percy y Gracie Cochrane como Ginny.

Otros actores del reparto son Alessia Leoni, Sienna Moosah, Bertie Carvel, Bel Powley, Daniel Rigby, Rory Wilmot, Amos Kitson, Louise Brealey y Anton Lesser. La showrunner y guionista Francesca Gardiner ('Killing Eve') lidera el proyecto junto al director Mark Mylod ('Succession'). Ambos también se desempeñan como productores ejecutivos junto a J.K. Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts de Brontë Film and TV y David Heyman de Heyday Films. La producción ya se ha iniciado en los estudios Leavesden de Warner Bros. en el Reino Unido, y la serie se estrenará en 2027 en HBO Max.

