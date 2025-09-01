Chris Columbus descarta reunir al elenco de Harry Potter por las declaraciones tránsfobas de J.K. Rowling: "Nunca va a suceder"

Chris Columbus, el director de algunas de las películas de la saga original de 'Harry Potter', ha cerrado la puerta a cualquier posibilidad que pudiera existir de reunir al elenco original en la adaptación de Broadway de 'El legado maldito'. En una entrevista reciente con The Times UK, el cineasta explicó que la idea es “demasiado complicada” de llevar a cabo, no tanto por el tema de tener que poner de acuerdo al reparto, sino porque implicaría lidiar con las polémicas declaraciones de J.K. Rowling y las diferencias irreconciliables entre la autora y los actores de la saga.

El cineasta nominado al Oscar dijo que tal reunión es "imposible" y que "nunca" ocurrirá, por las polémicas declaraciones antitrans de la autora. "Cada miembro del elenco tiene su propia opinión, que es diferente a la de ella, y esto lo hace imposible", expresó.

Evitando la polémica

Después de reaccionar a las primeras imágenes del remake, Chris Columbus ha contado que no ha vuelto a tener contacto con la escritora.

"No he hablado con Rowling en aproximadamente una década, así que no tengo ni idea de qué le pasa, pero mantengo un contacto muy estrecho con Daniel Radcliffe y hablé con él hace unos días. Sigo teniendo una excelente relación con todos los chicos del reparto. [...] Se ha complicado muchísimo. Cada miembro del elenco tiene su propia opinión, que es diferente a la de ella, y esto lo hace imposible. Nunca va a suceder"

'Harry Potter y el legado maldito' es una obra de teatro ambientada casi veinte años después de los eventos narrados en 'Las reliquias de la muerte', sin embargo, Columbus ha insistido en dar por finalizada la adaptación de las novelas.

El cineasta no solo rechaza la idea de un reencuentro del elenco, sino que también ha mostrado cierto desencanto con la nueva serie de HBO y Warner Bros. Television, calificándola de “más de lo mismo” y admitiendo que le resulta difícil imaginar a alguien más en papeles que hicieron icónicos intérpretes como Alan Rickman, Maggie Smith o Robbie Coltrane.

