Chris Columbus critica el remake de 'Harry Potter': "Pensaba que iba a ser diferente, pero es más de lo mismo. ¿Cuál es el objetivo?"

Chris Columbus, director de las dos primeras películas de la saga cinematográfica de 'Harry Potter', ha vuelto a pronunciarse sobre la nueva serie que prepara HBO basada en los libros de J.K. Rowling. Aunque en un inicio aseguró que no quería tener nada que ver con el proyecto, ahora ha compartido sus impresiones después de ver algunas imágenes del rodaje que circulan por internet.

Una especie de déjà vu

En el podcast The Rest is Entertainment, Columbus habló de lo que le parece lo que ha visto hasta ahora del remake, comentando cuál fue su reacción cuando buscó las primeras imágenes de la serie.

“Busqué en internet y hay fotos de Nick Frost como Hagrid con el nuevo Harry Potter. Y lleva exactamente el mismo traje que diseñamos para Hagrid. Una parte de mí pensaba: '¿Para qué?'. Pensé que todo [en la serie de HBO], el vestuario y todo, iba a ser diferente. Pero es más de lo mismo”.

Columbus continuó diciendo que para él "es muy halagador". "Pienso: ese es exactamente el traje de Hagrid que diseñamos. Así que, en parte, es muy emocionante. Tengo ganas de ver qué van a hacer con él. En parte, es como una especie de déjà vu".

El cineasta también dijo que no tiene celos por el remake.

"Ya lo superé. Lo hice. Ya lo hice, es hora de seguir adelante. Siempre me ha preocupado la idea de una franquicia. Cuando hicimos 'Gremlins' y 'Los Goonies', por eso no hice la segunda película de 'Gremlins'. Mi actitud entonces es que ya lo hice y es hora de seguir adelante. Lo mismo con Potter. Siento que lo he logrado... Estoy muy orgulloso de esas películas, las tres primeras en las que participé, y ahora toca seguir adelante".

Columbus también abordó recientemente la controversia sobre las declaraciones antitrans de J.K. Rowling, según recogió Variety: "A veces me gusta separar al artista de la obra; creo que es importante hacerlo. Es lamentable lo que ha sucedido. No estoy de acuerdo con lo que dice y es muy triste".

El remake de Harry Potter de HBO se estrenará en 2027 y promete ser una reinterpretación fiel de las siete novelas de Rowling a lo largo de varias temporadas de televisión independientes. Los productores ya han señalado que la nueva versión incluirá mucho más material de las novelas que no llegó a aparecer en las películas originales.

