De Hogwarts a Downing Street: ésta es la mágica coincidencia que une a algunos emblemáticos actores de la saga de 'Harry Potter'

El basto universo mágico de 'Harry Potter' no sólo guarda peculiares vínculos entre los personajes de sus libros y sus películas, sino que, fuera de la pantalla, las coincidencias también suceden, y en esta ocasión, es fascinante saber que varios rostros conocidos de la saga han coincidido en interpretar a un personaje histórico de Reino Unido.

Esta "coincidencia" vincula a varios de los actores con un legado enorme, y el resultado es un curioso mosaico de talento británico que ha dado vida en distintas ocasiones al legendario primer ministro Winston Churchill, cuya interpretación le ha valido a algunos el Óscar como mejor actor.

Brendan Gleeson en 'Churchill y la guerra'

Irlandés de pura cepa, Brandan Gleeson, a quien vimos en 'Harry Potter' como Alastor Moody, le puso alma y voz a Churchill en 'Into the Storm' (2009), también conocida en España como 'Churchill y la guerra'. En esta miniserie, que es continuación de 'Tormenta en ciernes' (2002), retrata la Segunda Guerra Mundial y su efecto sobre la familia Churchill, una interpretación por la que Gleeson fue reconocido con un Emmy.

Gary Oldman en 'El instante más oscuro'

Este señor es posiblemente el más célebre en este grupo: Gary Oldman, que da vida a Sirius Black lo vimos como el primer ministro en 'El instante más oscuro' encarnó a Churchill con una transformación física impresionante: pasó horas en la silla del maquillaje, con prótesis, traje especial y voz impecable. La interpretación fue tan potente que le valió el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA y más premios.

Timothy Spall en 'El discurso del rey'

Recordado por 'Harry Potter' en su participación como, Peter Pettigrew, Spall fue (y es) un actor magnífico. Interpretó a Churchill en 'El discurso del rey', pero no sólo eso: también ha rendido tributo al personaje leyendo discursos reales como el del Día de la Victoria, en actos públicos conmemorativos.

Michael Gambon en 'El secreto de Churchill'

Conocido sobre todo por su papel del profesor Dumbledore, Michael Gambon interpretó a Churchill en el telefilme 'El secreto de Churchill', que dramatiza el grave infarto que sufrió el político en 1953.

Robert Hardy en 'Winston Churchill: The Wilderness Years'

Veterano actor inglés con una larga trayectoria, Robert Hardy apareció como el ministro Cornelius Fudge en Harry Potter, pero previamente ya había interpretado a Churchill de forma destacada en la serie 'Winston Churchill: The Wilderness Years', por la cual recibió una nominación al BAFTA.

David Ryall en 'Le Grand Charles'

Como parte de el drama televisivo francés 'Le Grand Charles', basado en la vida de Charles de Gaulle, el actor que interpretó a Elphias Dodge, que escolta a Harry en 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte – Parte 1', también se puso en la piel del primer ministro.

Es fascinante cómo el universo de Harry Potter y el de Winston Churchill se entrelazan gracias al talento de estos actores, quizá sea el destino o mera coincidencia, aunque quizá en el futuro podamos ver a un Daniel Radcliffe o a un Matthew Lewis continuando con esta tradición.

