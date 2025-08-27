Johnny Depp estaba tan obsesionado con este comediante que no sólo trabajó con él, sino que lo inspiró para muchos diálogos de su más popular personaje

La admiración de muchos actores por colegas del gremio puede llevar a muchos a hacer hasta lo imposible para trabajar con ellos, pero hay otras historias en las que el fanatismo va más allá y se convierte en una base para construir un personaje que pase a la memoria como una interpretación emblemática, tal como le sucedió a Johnny Depp en una popular saga de fantasía y acción.

En numerosas ocasiones, el actor favorito para los proyectos de Tim Burton ha declarado una total admiración casi reverencial hacia el cómico británico Paul Whitehouse, reconocido por su éxito en 'The Fast Show'. Este fanatismo no se limita al elogio público: Depp llegó a trabajar con Whitehouse, y además se inspiró en él para llevar sus frases míticas a la franquicia que lo colocó en los cuernos de la luna.

Desde su juventud, Depp fue un ferviente seguidor de 'The Fast Show', un programa de sketches caracterizado por su ritmo acelerado, personajes estrambóticos y gags breves pero contundentes. El propio Whitehouse ha reconocido que "era un gran fan del programa… estaba bastante obsesionado" con el show, remarcando la intensa fascinación de Depp.

Por su parte, el intérprete de 'Willy Wonka' no ocultó su admiración: llegó a calificar a Whitehouse como "el mejor actor del mundo" o incluso "el mayor actor de todos los tiempos" después de haber trabajado con el comediante en el especial de despedida (el llamado "Last Ever" en 2000), donde interpretó el papel de un cliente en el sketch "Suit you Sir!".

Sobre esa experiencia, Depp declaró que fue "absolutamente uno de mis logros de los que estoy más orgulloso. No hay duda. Fue una de mis cosas favoritas en las que he estado", y para no dejarlo en el olvido, se encargó de introducir guiños a 'The Fast Show' en su icónico personaje Jack Sparrow.

"Y entonces me nombraron su jefe..."

En 'Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra', Jack Sparrow pronuncia la frase "…and then they made me their chief!" ("…y luego me hicieron su jefe"), que es una reproducción directa de un lema del personaje Rowley Birkin del programa. Pero no es la única línea a la que hace referencia: en una de las escenas eliminadas, Sparrow también usa "I'll get me coat" ("Voy a tomar mi abrigo"), otro célebre catchphrase del mismo programa.

Fue así como la devoción por su comediante favorito hizo que Johnny Depp le diera a Jack Sparrow esa chispa inigualable que vimos en el cine, a través de sus frases inspiradas en 'The Fast Show', llevó consigo un guiño al humor británico que marcó a Depp desde sus años como espectador.

Foto de Metro

