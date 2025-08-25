HOY SE HABLA DE

Antes de su muerte, un famoso rapero estuvo en la mira de George Lucas para un papel clave en 'Star Wars'

El papel fue para Samuel L. Jackson, pero el actor que diera vida al maestro Jedi hubiera sido otro

Mv5bnjmzyzu4mwmtm2uyzs00nda2ltk2odktzgjhm2vkn2vmytq5xkeyxkfqcgc V1 Fmjpg Ux1000
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
joel-calata

Joel Calata

Editor
joel-calata

Joel Calata

Editor
Linkedin twitter instagram
498 publicaciones de Joel Calata

Dentro de la gran industria del entretenimiento, no es raro ver que artistas de un rubro buscar incursionar en otro para consolidar su fama: actores que quieren cantar o cantantes que quieren debutar en la gran pantalla, éste último es el que más casos hemos visto, pero pocos como el rumor de un rapero entrando por todo lo alto al mundo del cine con la historia de ciencia ficción más emblemática de todos los tiempos.

A finales de la década de los 90, mientras el mundo del cine aguardaba con expectación el regreso de la saga 'Star Wars', emergió una historia tan sorprendente como desconcertante: Tupac Shakur, el legendario rapero, estuvo en el radar de George Lucas para interpretar al Maestro Jedi Mace Windu en 'Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma'.

Mientras nos dan móviles con mejores cámaras, más potencia y un aluvión de IA, yo ya sólo quiero que no mueran en verano
En Xataka
Mientras nos dan móviles con mejores cámaras, más potencia y un aluvión de IA, yo ya sólo quiero que no mueran en verano

Según relatos de Rick Clifford, ingeniero de sonido en Death Row Records, Tupac compartió con él que estaba programado para hacer una lectura de guion con George Lucas y su equipo. Clifford recuerda: "Pac se enteró de que trabajaba para Brian Austin Green, que estaba en '90210' , y luego descubrió que había trabajado en algunas películas, así que siempre hablábamos de su carrera cinematográfica y cosas así".

Acerca del acercamiento con Lucas, Clifford afirmó que "(Tupac) me decía que debía leer para George Lucas y los demás. Querían que fuera un Jedi. Tupac me dijo: 'Viejo, cruza los dedos. Tengo tres películas próximamente. En una de ellas tengo que leer para George Lucas'".

El papel que nunca se dio

A pesar de que ni Lucas Films ni el propio director dieron declaraciones, muchos especulan que, en realidad, Tupac pudo haber sido considerado para el papel y haber hecho cambios tras la muerte del rapero, que ocurrió el 7 de septiembre de 1996. Además, si nos ponemos a analizar las fechas, mientras que el guion estaba siendo escrito desde 1994, la película empezó a filmarse en junio de 1997, por lo que habría muchas posibilidades de que apareciera en la película.

Al final, el papel de Mace Windu cayó en Samuel L. Jackson, quien apareció en la película 'Juice' de 1992 junto al rapero.

Esta historia sigue siendo una de las curiosidades más llamativas en la historia del cine: un ícono musical que estuvo tan cerca de ingresar al universo intergaláctico de 'Star Wars' que no era ajeno al mundo del cine: ya que Shakur actuó en siete películas a lo largo de su vida. Entre ellas, 'Bullet' y 'Gang Related', que se estrenaron póstumamente en 1996 y 1997.

Foto de IMDB

En Espinof | Todas las series de Star Wars ordenadas de peor a mejor

En Espinof | Star Wars: todas las películas de la saga ordenadas de peor a mejor

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios