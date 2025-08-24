Solo iba a ayudar y terminó siendo historia: así fue cómo Harrison Ford consiguió un emblemático papel casi por accidente

En el universo cinematográfico, hay ocasiones en que el destino de un actor parece escrito en el impulso del momento, haciendo de la coincidencia del espacio y del tiempo el punto de partida para que, quienes nunca se lo imaginaron, terminaran convirtiéndose en grandes estrellas, como sucedió con uno de los actores más afamados del cine y del aventurero personaje que inmortalizó en el cine.

Cuando George Lucas emprendió el casting de lo que acabaría siendo 'Star Wars: una nueva esperanza' en 1975, se encontró con un dilema con Harrison Ford: a pesar de haber colaborado con él en 'American Graffiti', Ford no era una estrella consolidada ni un protagonista consagrado, por lo que Lucas lo involucró como "lector", esto es, como actor que interpreta distintos papeles durante las pruebas de los aspirantes para servir de contraparte, sobre todo en las escenas donde Luke Skywalker y Han Solo compartían diálogo.

Este apoyo en las lecturas y el casting no pasó desapercibid: en sus propias palabras, Lucas observó que, al revisar los tests de pantalla, no cabía duda de quién era el mejor candidato: "cuando ves las pruebas de pantalla de él interpretando el papel y de los otros actores que se postulaban, simplemente no había duda de quién era el mejor. Y, bueno, así que lo contraté para 'Star Wars'".

El vínculo de Ford y Lucas más allá de la pantalla

La historia de la relación entre el actor y el director tiene un origen sumamente peculiar: Ford, antes de alzarse con el emblemático papel, trabajaba como carpintero autónomo porque como actor aún no le aseguraba los suficientes ingresos. Fue precisamente en esta faceta que estaba construyendo unas estanterías para la casa de Lucas cuando fue convocado para las pruebas de 'Star Wars'.

Más aún, el influyente director de casting Fred Roos fue decisivo en su carrera, ya que precisamente tras verlo trabajar con Lucas, y debido a esa confianza que irradiaba, lo impulsó para obtener el papel, al igual que ayudó a consolidar su presencia en otros proyectos cinematográficos.

Fue así como, al ser asistente en el proceso de casting, Harrison Ford se convirtió en el nuevo Han Solo, un personaje que hizo historia dentro de la saga de 'Star Wars' y que le valió el reconocimiento suficiente para verlo en otras cintas, donde se consolidó como un rostro conocido dentro del género de acción y aventuras.

