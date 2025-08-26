"Nos rebajamos el sueldo y la pagamos nosotros mismos": Tom Hanks confiesa que una mítica escena de 'Forrest Gump' casi fue eliminada de la película

Pensar en secuencias que hicieron historia en el cine es recordar escenas en las que la música es protagonista, los diálogos son sumamente potentes o se trata de escenas memorables que se convirtieron en lo más recordado de la película, que es como recordamos una de las más populares producción con Tom Hanks al frente que, por poco, elimina por completo de la versión final una de sus secuencias memorables.

En una revelación sorprendente durante una entrevista en 'The Late Show with Stephen Colbert', Tom Hanks confesó que una de las escenas más emblemáticas de 'Forrest Gump', específicamente las secuencias en que el personaje corre sin motivo aparente por Estados Unidos, estuvo a punto de ser eliminada.

La aparición de esta secuencia cambió por completo el tono de la película y casi no llega a rodarse por cuestiones económicas: al respecto, el actor confesó que "siempre aparece algún ejecutivo del estudio y dice: 'Esto no va a funcionar. No pueden hacerlo, no va a funcionar. No le vemos el sentido. ¿Para qué filmar eso?'", por lo que querían cortar esa secuencia de la película, sin embargo, la determinación de Hanks y del director Robert Zemeckis logró que finalmente se convirtiera en un fragmento inolvidable del cine contemporáneo.

Pero Hanks no se quedó de manos cruzadas, así que, junto a Zemeckis ideó un plan que sacó adelante a la producción: "Es economía cinematográfica básica", bromeó Hanks en la entrevista, donde confirmó que Zemeckis había sugerido que pagaran la secuencia por su cuenta. "'Descontémonos el sueldo y lo pagaremos nosotros mismos'", dijo Hanks, citando a su director.

Corre, Forrest, corre

Los ejecutivos del estudio Paramount consideraban que el montaje de la carrera a lo largo del país era innecesario y excesivamente costoso. Pensaron que no aportaba al desarrollo de la trama y que no merecía el desembolso económico que suponía su producción, pero ante esta negativa, Zemeckis convenció a Hanks de que debían arriesgar y financiar la escena por su cuenta, tomando parte del propio salario. La idea, en palabras del director, fue que "lo descontaremos de nuestro salario, pero luego les pediremos que nos lo devuelvan con puntos".

Fue así que, a cambio de su inversión, el estudio les otorgó participación sobre los beneficios futuros, lo que eventualmente les reportó una importante recompensa económica tras el éxito arrollador de 'Forrest Gump' en taquilla.

Durante la filmación de esas secuencias ocurrieron varias situaciones en el set: una de ellas que el propio hermano de Tom Hanks, Jim Hanks, actuó como doble en varias tomas de carrera, apoyando a la producción, aunque también esa intensa planificación y el esfuerzo de rodaje dificultaron incluso que Hanks conectara con su compañera de reparto, Robin Wright, aunque finalmente forjaron una amistad que ha perdurado en el tiempo.

