Una vez Steven Spielberg exigió a Tom Hanks un pacto de confianza, uno que ha replicado con varias estrellas que buscan trabajar con él

Sabemos que, cuando se trata de referirnos a buenos directores, Steven Spielberg no solo es uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos que se viene a nuestra mente, sino que también un creador con una filosofía de trabajo que desafía la lógica convencional de Hollywood. En una industria donde las grandes estrellas suelen asegurar salarios multimillonarios antes de que una sola cámara empiece a rodar, Spielberg ha propuesto una alternativa radical: si quieres trabajar conmigo, tienes que arriesgarte conmigo.

Durante entrevistas y encuentros a lo largo de su carrera, Spielberg ha dejado clara su postura: "Si mi película no gana dinero, yo tampoco. Deberían estar preparados para hacer lo mismo", una declaración que muchos tomarían como una amenaza, sin embargo, es una declaración de principios que da pie a una estrategia financiera.

Uno de los casos más célebres de esta política fue Tom Hanks en 'Salvar al soldado Ryan' cuando Hanks, ya entonces una superestrella consolidada, aceptó trabajar sin un salario adelantado. En su lugar, pactó un porcentaje de las ganancias finales de la película.

El resultado fue beneficioso para todos: la cinta recaudó más de 480 millones de dólares a nivel mundial y fue aclamada como una de las más importantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Hanks y Spielberg no solo compartieron los riesgos, sino también los frutos de su éxito conjunto, ya que firmaron un acuerdo de hacerse de un 15% de la recaudación bruta de la cinta (sea cual fuere la entrada en taquilla), para así asegurar que el presupuesto de la cinta se mantuviera por debajo de los 100 millones de dólares.

Pero Hanks no fue el único

Esta fórmula, conocida como "backend deal", no es nueva en la industria, pero lo que la hace particular en el caso de Spielberg es su uso como criterio de selección, ya que no se trata solo de un arreglo económico, sino de una muestra de confianza y de respeto mutuo entre el director y sus colaboradores.

Spielberg ha trabajado bajo esta modalidad con actores como Tom Cruise en "Minority Report" y "La guerra de los mundos", reforzando la idea de que para él, el compromiso artístico y financiero deben ir de la mano, demostrando que no solo se trata de una eficiencia presupuestaria, sino también una energía colectiva para sacar adelante una película: todos tienen algo en juego, y eso se traduce en una entrega más intensa y una experiencia más colaborativa en el set que, al final, beneficia a todos.

