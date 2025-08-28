HOY SE HABLA DE
En 6 días regresa una de las series más exitosas de Netflix: su temporada 1 arrasó con más de 252 millones de espectadores

La espera casi ha terminado

Fotograma de la serie
En cuestión de días, la serie en inglés más exitosa de la historia de Netflix regresará con la segunda parte de su temporada 2. Los primeros cuatro capítulos de 'Miércoles' ya dejaron a la protagonista en una situación límite: herida e inconsciente frente al Hospital Willow Hill tras enfrentarse a un acosador, un zombi, un Hyde y hasta cuervos asesinos. El próximo 3 de septiembre, descubriremos cómo continúa la historia.

Despertando de un coma

Fotograma de 'Miércoles'

El tráiler de los siguientes episodios adelantó que Miércoles sobrevive al ataque de Tyler (Hunter Doohan) y despierta del coma. Mientras, su enemigo queda libre como el temido Hyde, tras escapar de Willow Hill. Además, con la ayuda de su guía Larissa Weems (Gwendoline Christie), Miércoles deberá contener el caos en la Academia Nevermore.

Porque Tyler no es la única amenaza. Judi (Heather Matarazzo), que es quien se esconde detrás de los Cuervos, también escapó de Willow Hill y podría buscar venganza. Y a todo esto se le añade lo que ocurrirá con la misteriosa tía Ophelia (Frances O’Connor), que oculta un secreto que involucra a Morticia (Catherine Zeta-Jones) y a Hester (Joanna Lumley).

Por otro lado, uno de los principales atractivos de esta segunda entrega es la incorporación de Lady Gaga, que fue anunciada como la legendaria profesora Rosaline Rotwood. Aunque todavía no se sabe del todo cuál será su implicación en la trama.

La primera temporada de 'Miércoles' fue un fenómeno mundial en 2022, con más de 252 millones de visualizaciones y la segunda entrega repitió el éxito en su estreno, liderando durante semanas el ranking de Netflix en varios países. Ahora, empieza la cuenta atrás para ver los cuatro nuevos episodios, que llegarán el 3 de septiembre de 2025 a la plataforma.

