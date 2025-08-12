HOY SE HABLA DE

Jenna Ortega vuelve a hacer historia con 'Miércoles': la temporada 2 arrasa en Netflix con 50 millones de visualizaciones en 5 días

Eso sí, a 'Miércoles' se le queda una espinita clavada

Miercoles Temporada 2 Imagene
Sin comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
mikel-zorrilla

Mikel Zorrilla

Editor
Linkedin twitter
13765 publicaciones de Mikel Zorrilla

Casi tres años tuvimos que esperar hasta el estreno de la temporada 2 de 'Miércoles', pero sus fans no se habían olvidado para nada de la fantasía protagonizada por Jenna Ortega. De hecho, esta nueva entrega acaba de reventar Netflix con la friolera de 50 millones de visualizaciones en apenas 5 días.

Esos datos son justamente los mismos que la primera temporada consiguió durante la semana de su estreno, por lo que la prueba de fuego ahora está en saber si luego va a mantener la misma progresión. Recordemos que su predecesora sumó 252,1 millones de visionados en 91 días para convertirse en la serie de Netflix hablada en inglés más vista de la historia de la plataforma.

La espinita clavada

Eso sí, a 'Miércoles' se le queda una espinita clavada, pues su temporada 1 sí logró superar durante la semana de su lanzamiento a la primera entrega 'El juego del calamar', pero la segunda no ha tenido la misma suerte. Y es que el regreso de la serie coreana sumó 68 millones de visionados en sus primeros 4 días disponible en Netflix.

"Miércoles acabó terriblemente mal". Los creadores de la serie de Netflix con Jenna Ortega explican los 3 grandes cambios de la temporada 2
En Espinof
"Miércoles acabó terriblemente mal". Los creadores de la serie de Netflix con Jenna Ortega explican los 3 grandes cambios de la temporada 2

De hecho, la temporada 3 de 'El juego del calamar' también superó con holgura los datos de la segunda de 'Miércoles', pues arrancó con 60,1 millones en 3 días a finales del pasado mes de junio. Por tanto, la serie de Jenna Ortega se queda sin el récord del mejor estreno del año.

Con todo, los datos de 'Miércoles' son espectaculares. Tanto es así que el Top 10 histórico de series habladas en inglés lo cierra ahora mismo la temporada 3 de 'Stranger Things' con 94,8 millones de visualizaciones en 91 días. La serie creada por Alfred Gough y Miles Millar ha hecho más de la mitad en apenas 4...

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

Temas

Ver 0 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios