Jenna Ortega vuelve a hacer historia con 'Miércoles': la temporada 2 arrasa en Netflix con 50 millones de visualizaciones en 5 días

Casi tres años tuvimos que esperar hasta el estreno de la temporada 2 de 'Miércoles', pero sus fans no se habían olvidado para nada de la fantasía protagonizada por Jenna Ortega. De hecho, esta nueva entrega acaba de reventar Netflix con la friolera de 50 millones de visualizaciones en apenas 5 días.

Esos datos son justamente los mismos que la primera temporada consiguió durante la semana de su estreno, por lo que la prueba de fuego ahora está en saber si luego va a mantener la misma progresión. Recordemos que su predecesora sumó 252,1 millones de visionados en 91 días para convertirse en la serie de Netflix hablada en inglés más vista de la historia de la plataforma.

La espinita clavada

Eso sí, a 'Miércoles' se le queda una espinita clavada, pues su temporada 1 sí logró superar durante la semana de su lanzamiento a la primera entrega 'El juego del calamar', pero la segunda no ha tenido la misma suerte. Y es que el regreso de la serie coreana sumó 68 millones de visionados en sus primeros 4 días disponible en Netflix.

De hecho, la temporada 3 de 'El juego del calamar' también superó con holgura los datos de la segunda de 'Miércoles', pues arrancó con 60,1 millones en 3 días a finales del pasado mes de junio. Por tanto, la serie de Jenna Ortega se queda sin el récord del mejor estreno del año.

Con todo, los datos de 'Miércoles' son espectaculares. Tanto es así que el Top 10 histórico de series habladas en inglés lo cierra ahora mismo la temporada 3 de 'Stranger Things' con 94,8 millones de visualizaciones en 91 días. La serie creada por Alfred Gough y Miles Millar ha hecho más de la mitad en apenas 4...

