"No quiero ser un espectro en su vida". Daniel Radcliffe confiesa que ha escrito una carta al nuevo Harry Potter

Una de las grandes dudas de la industria audiovisual actual es saber si el ritmo continuo de remakes, reboots, conversiones a series, spin-offs y, en general, el franquiciado de Hollywood, acabará explotando en algún momento o, por el contrario, seguirá marcando la pauta de todo lo que está por venir. De momento, la gran prueba de fuego es 'Harry Potter' en su versión serie para HBO, que han anunciado con fuegos artificiales pero llegará en 2027 envuelta en polémicas.

¡Magus amigus!

La serie de 'Harry Potter' medirá hasta qué punto continúa siendo la saga un referente millennial o está dañada por las declaraciones de JK Rowling. De momento, todo el mundo está hablando de ella, incluyendo el propio Daniel Radcliffe, que en 'Good Morning America' (tal y como leemos en Variety) ha confesado que se ha carteado con Dominic McLaughlin, el nuevo niño mago, y sus primeras impresiones no han podido ser mejores.

No diría que nadie que vaya a interpretar a Harry tenga que contactar conmigo, pero conozco a algunas personas que están trabajando en la producción. Escribí a Dominic y me envió una carta adorable de vuelta.

Por una vez, no ha habido una guerra de bandos de ningún tipo: "No quiero ser un espectro en la vida de estos niños, pero quería escribirle y decir 'Espero que te lo pases genial, incluso mejor que yo. Yo me lo pasé muy bien, pero espero que para ti sea incluso mejor'. Y lo espero, veo esas fotos de él y los otros niños y solo quiero abrazarles. Parecen tan jóvenes. Les miro y pienso 'Es muy loco que estuviera haciendo eso a su edad'. Pero también es increíblemente encantador y espero que se lo pasen bien". Radcliffe, que claramente quiere distanciarse de la serie y del Mundo Mágico en general, parece haber hecho las paces con su pasado mirando hacia el futuro. ¡Y sin trucos de magia!

