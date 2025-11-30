Lilly Wachowski reflexiona sobre la apropiación de 'Matrix' por parte de la derecha. “Es lo que hace el fascismo”

Hay quien dice que, si quieres algo —o a alguien— de verdad, debes dejarlo ir. Esto es, más o menos, lo que se ha visto obligada a hacer Lilly Wachowski con la extraordinaria 'Matrix' que dirigió con su hermana Lana hace cosa de un cuarto de siglo y que, en pleno 2025, se ha visto sometida a infinidad de reinterpretaciones y análisis, llegando incluso a ser objeto de apropiación por corrientes sociopolíticas en absoluto alineadas con sus autoras.

Lo que hace el fascismo

Durante su participación en el podcast So True with Caleb Hearon, Wachowski ha admitido que, llegados a cierto punto y con la enorme trascendencia en la cultura popular de su clásico moderno de la ciencia ficción, ya no está en sus manos controlar cómo se lee su obra. En lugar de eso, ha optado por "dejarlo pasar" e intentar vivir tranquila sin intentar convencer a medio mundo de su visión.

“Tienes que dejar ir tu trabajo. La gente lo va a interpretar como lo interprete. Veo todas las teorías locas y mutantes alrededor de las películas de ‘Matrix’ y las ideologías disparatadas que esas películas ayudaron a crear, y simplemente pienso: ‘¿Qué estáis haciendo? ¡No! ¡Eso está mal!’. Pero tengo que dejarlo pasar hasta cierto punto… Nunca vas a conseguir que absolutamente todo el mundo crea lo que pretendías al principio".

Además, la cineasta ha abordado la espinosa absorción de la escena en la que Neo elige entre la pastilla roja y la pastilla azul por parte del movimiento MAGA estadounidense, afirmando que la ideología de derechas se adueña de todo, incluyendo puntos de vista antagónicos, para retorcer los mensajes reales y eliminar su valor. Según afirma —no con poco acierto— "es lo que hace el fascismo".

"La ideología de derechas se apropia absolutamente de todo. Se apropia de puntos de vista de izquierdas y los muta para su propia propaganda, para oscurecer cuál es el mensaje real. Esto es lo que hace el fascismo… Toman estas ideas que generalmente se reconocen como preguntas o investigaciones o verdades universales sobre la humanidad y la vida, y las convierten en otra cosa para eliminar el peso de lo que esas cosas representan".

Desde luego, y esto es algo que me esfuerzo por subrayar día sí y día también con no demasiado poder de convicción, el cine es política, y el caso de 'The Matrix' y su mutación durante los últimos 25 años son la mejor muestra relativamente reciente a la que nos podemos aferrar para demostrarlo.

