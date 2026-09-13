Sebastian Stan compara 'The Batman: Parte 2' con una de las mejores películas de la historia. "Creo que estamos rodando El Padrino 2"

El universo multiverso Marvel a punto de colapsar en 'Vengadores: Doomsday', el relativamente nuevo DC Universe poniendo sus primeras piedras en la gran pantalla... los frentes abiertos para los aficionados al cine de superhéroes son tan ambiciosos como, a priori, prometedores. Pero entre toda la oferta de las grandes compañías, si hay un título que está haciendo que muchos suspiremos por encima de nuestras posibilidades, ese es 'The Batman: Parte II'.

El Padrino de Gotham

La secuela de la mejor adaptación de las aventuras del Hombre Murciélago estrenada hasta la fecha —pienso pelearme, al menos dialécticamente, con quien ose a llevarme la contraria— lleva haciéndose de rogar demasiado tiempo, pero con su producción en marcha, las primeras informaciones y declaraciones sobre el regreso de Battinson y compañía están haciendo la espera particularmente insufrible.

Después de que Robert Pattinson haya asegurado no haber hecho "nada parecido" en toda su carrera en términos de exigencia, y de un primer vistazo bajo la forma de una prueba de cámara espectacular, ha sido Sebastian Stan el encargado de poner el tren del hype a una velocidad absurda durante una conversación con Variety.

En ella, el intérprete, que dará vida al fiscal Harvey Dent —más conocido por su alias como villano Dos Caras—, ha soltado un par de bombas que incluyen una comparación que puede sonar a exabrupto.

Mira, ya no hay forma de guardar ningún secreto. Lo que sí diré es esto: la gente no podrá entender del todo cómo es esta película hasta que la vea. A veces voy al plató, echo un vistazo a mi alrededor y pienso: “Creo que estamos rodando la puta El padrino: Parte II”. Así de bien me lo paso con ella.

Matt lleva tres años trabajando en ella. Hay mucha especulación sobre estos papeles, sobre qué es esta película, pero creo que va a merecer la pena: es muy realista y auténtica, y eso es lo que más me ha gustado de ella. Me gustaría daros alguna pista, pero aún queda mucho tiempo.

¿Se ha pasado de frenada el bueno de Sebastian? Puede que sí, pero no seré yo quien frene su ansia por volver a Gotham City de la mano de un Matt Reeves que ya demostró su valía en la extraordinaria 'The Batman' original. El 18 de febrero de 2028 veremos si el resultado está a la altura de las promesas de Stan.

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