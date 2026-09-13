Hace 34 años era la psicóloga de 'Instinto Básico', ¿qué fue de Jeanne Tripplehorn?

La actriz Jeanne Tripplehorn consiguió el papel más importante de su carrera cuando fue elegida para dar vida a Beth Garner, la psicóloga de 'Instinto básico'. Es cierto que no brilló tanto como Sharon Stone o Michael Douglas, pero también que Tripplehorn logró una fama inesperada -a fin de cuentas, fue su primer papel en el cine- que le permitió terminar de asentar su carrera en Hollywood.

El nombre de Tripplehorn pasó a ser inmediatamente reconocible y muchos estudios se peleaban por contar con ella en sus próximos estrenos. Tanto es así que al año siguiente trabajaba junto a Tom Cruise en 'La tapadera', una de las mejores adaptaciones de una novela de John Grisham hasta la fecha.

Pérdida de protagonismo

Tripplehorn siguió trabajando regularmente, pero toda la polémica alrededor de 'Waterworld' ralentizó su carrera, y nunca volvió a ser lo mismo. Sí que participó en títulos bastante populares de finales de los años 90 como 'Very Bad Things', 'Dos vidas en un instante' o 'Mickey Ojos Azules', pero era evidente que estaba empezando a perder protagonismo.

Esa tendencia se confirmó con la llegada de un nuevo siglo y elecciones algo cuestionables como dar vida a la mejor amiga en la ficción de Madonna en 'Barridos por la marea', la peor película de Guy Ritchie y también un sonado fracaso comercial.

Sus apariciones en el cine empezaron a distanciarse entre sí, pero Tripplehorn encontró un gran aliado en la televisión, primero en 'Big Love', la reivindicable drama de HBO sobre un hombre polígamo interpretado por Bill Paxton, y después en la muy popular 'Mentes criminales', donde participó en 48 episodios entre 2012 y 2014.

Tras estar unos años alejada de las cámaras -no estrenó película o serie alguna en 2015 y 2016-, Tripplehorn volvió con película como 'La casa del río', donde compartía protagonismo con Catherine Keener, o 'Gloria Bell', donde coincidió con Julianne Moore, John Turturro o Michael Cera. Eso sí, su última película estrenó en 2020, y desde entonces ha preferido centrarse en la pequeña pantalla.

Algunos de los últimos trabajos de Tripplehorn son 'La edad dorada', 'La lista final' y 'Verdades ocultas', la serie liderada por Ethan Hawke cuya segunda temporada se estrena este próximo mes de octubre. Ella misma confesó en una entrevista con motivo de la primera entrega que había aceptado papeles con los que no sentía demasiado realizada, pero que ese no era el caso.

Además, Tripplehorn además está casada con el también actor Leland Orser, visto en películas como 'Seven' o 'El coleccionista de huesos', desde el año 2000, habiendo tenido un hijo llamado August en el año 2002.

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