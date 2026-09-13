Zack Snyder explica por qué nunca le interesó trabajar para Marvel y cuál es la gran diferencia con DC: "Es como un parque de atracciones"

Parece que fue ayer, pero ya han pasado un par de años desde que el DC Universe de James Gunn y Peter Safran puso su primera piedra —si omitimos a 'Blue Beetle'— con la divertidísima serie animada 'Creature Commandos', dejando oficialmente atrás el DCEU de Zack Snyder. Pero, lo que en otros casos puede llegar a ser un caso de "a rey muerto, rey puesto", esta transición ha sido tremendamente complicada para buena parte del fandom.

Marcando las distancias

Son muchos los devotos del Extended Universe que siguen soñando con el regreso a la franquicia de un Snyder a quien, por suerte, no le ha faltado el trabajo desde entonces, y que está a punto de estrenar —si encuentra distribución de una vez, claro está— 'The Last Photograph'; un proyecto soñado que le ha obligado a salir de su zona de confort y adoptar un estilo guerrilla que nada tiene que ver con sus épicas barrocas y ultraestilizadas.

Ha sido hablando precisamente sobre ella con THR cuando el bueno de Zack ha explicado cuál fue —y, mientras no se demuestre lo contrario, es— la gran diferencia entre su universo DC y lo que Marvel Studios ha conseguido hacer con sus personajes desde sus inicios. Mientras Kevin Feige ha sabido convertir a sus superhéroes en productos de marketing perfectos, Snyder siempre ha preferido verlos más como una suerte de objetos de estudio.

[Marvel es] como una atracción de un parque de atracciones, ¿no? Las subidas, las bajadas, esa parte en la que vas a tu ritmo y luego otra bajada. Al final, piensas: “Vaya, qué locura, ha sido alucinante”. Eso no me interesaba en absoluto. Y, bueno, quizá fuera un error. Pero yo no lo veo así. No puedo hacerlo. Prefiero hablar más bien de su mitología. Y quizá eso no sea tan divertido.

Por lo pronto, el de Green Bay asegura no haber podido ver por el momento la última película de 'Superman', mostrando todo su apoyo a DC Studios y, particularmente, a un James Gunn con quien ha compartido ya unas cuantas publicaciones en redes sociales que eliminan cualquier atisbo de duda sobre la rivalidad tóxica que muchos fans proclaman en redes.

Sea dentro o fuera del ecosistema superheróico, y por mucho que sus desbarres narrativos, tonales y estilísticos le jueguen malas pasadas a sus largometrajes, siempre será un placer tener a Zachary Edward Snyder en activo.

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