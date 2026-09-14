'Prácticamente Magia 2' ha destronado a Marvel, pero no ha hechizado a la taquilla. En España, directamente, no ha podido ni con Tadeo Jones

La profecía por fin se ha cumplido, y la araña ha caído del top 1 después de 7 semanas. 'Spider-man: Brand New Day', que por los pelos no llega a superar aún a 'El despertar de la Fuerza' como la película más taquillera de la historia de Estados Unidos (será este fin de semana), ha bajado al segundo lugar, dejando el puesto de honor a 'Prácticamente magia 2'. Sin embargo, no todo son buenas noticias para Warner, que claramente ha sobrevalorado la nostalgia que había por la película: prometía hechizar al público y al final se ha quedado en un mero truquito.

Prácticamente nada

La secuela de Sandra Bullock y Nicole Kidman se ha llevado aproximadamente 30 millones de dólares, lo que la convierte en el estreno más flojo en aterrizar en el número 1 desde 'Send help', en enero de este año. Además, internacionalmente tampoco ha conquistado al gran público, y su total asciende a solo 46 millones de dólares. Dado que su presupuesto es de 75 millones, va a depender de su aguante para seguir adelante. Este arranque flojo ha llevado a la taquilla americana al cuarto peor fin de semana del año, y el peor desde febrero (pese a todo, este septiembre lleva camino de superar al de los últimos septiembres). Por suerte, ahora llegan un buen puñado de estrenos que deberían revitalizarla.

En el puesto 2 y 3 tenemos a Spidey y 'La Odisea', que ya es la película de Universal más taquillera de la historia y tiene grandes posibilidades de mantenerse en los lugares altos mientras la de Marvel empieza su lento descenso. El gran estreno de la semana ha sido 'Entrega al límite' ('Runner'), lo nuevo de Alan Ritchson que se ha embolsado 6,4 millones. Ha costado entre 35 y 45, así que no dará beneficios ni de lejos... Al contrario que 'Coyote vs ACME', en el puesto 5, que aguanta estupendamente: sobrepasará los 50 millones en Estados Unidos y los 65 en todo el mundo, haciendo justicia y sobrepasando de sobra las expectativas de Ketchup, que la rescató de la quema. Celebremos.

Justo debajo está el nuevo gran fenómeno de terror del año, 'Buddy', la que menos pierde del top 10 (apenas un 39,3%) y suma ya 21 millones. Costó 3 millones, así que ya cuenta beneficios... ¡Antes de estrenarse fuera de Estados Unidos! En todo caso, tras ella y la última 'Insidious' tenemos dos estrenos más, 'Hope', la película más cara de la historia de Corea del Sur, que ha hecho 41 millones en todo el mundo (le irá bien) y 'El hombre que desafió al rey' ('The Uprising'), a la que no le ha sentado bien su polémica con Robin Hood: apenas ha hecho 3,2 millones para un presupuesto de 20 millones. Uf.

A partir de ahora no tendremos, a priori, bombazos como el de Spider-man y Nolan hasta que en diciembre lleguen 'Dune 3' y 'Vengadores: Doomsday'. En su lugar, los estrenos se irán sucediendo en el número 1. Previsiblemente, la semana que viene será el momento de Zach Cregger y su 'Resident Evil', y después será el momento de 'Primetime', quizá 'Digger' o incluso el reestreno de 'Vengadores: Endgame'. En este hiato de éxitos cualquier cosa puede pasar.

En España no nos hechizan

La debacle de 'Prácticamente Magia 2' ha sido incluso mayor en España, porque se ha estrenado directamente en el puesto 3 de taquilla con 524.800 euros, por detrás de una imbatible 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' (que ya ha hecho 6,2 millones de euros) y una inamovible 'La Odisea'. Lo curioso es que en el top 5, donde también entra, claro está, Spider-man, nos encontramos con 'El ser querido', que comenzó un poco dubitativa pero a la que le ha venido de lujo ser una de las tres películas propuestas para representar a España en los Goya. Solo ha bajado un espectacular 19,8% desde la semana pasada, de hecho, sumando ya más de 3 millones de euros. Con todo, ninguna ha brillado especialmente, porque se han conseguido solo unas 530.000 entradas vendidas, un número paupérrimo y el peor de los últimos cuatro meses.

Al menos queda el alivio de que 'Cronos' se haya convertido en la decimocuarta película española del año en superar el millón de euros en taquilla, resistiendo en el puesto 6 de taquilla, en un fin de semana que ha contado con otra película española entrando en el top: sin embargo, 'Un plan perfecto' no ha sido el éxito que se esperaba y tiene que conformarse con entrar la octava en taquilla con solo 227.400 euros, detrás de la nueva 'Insidious', que continúa aguantando con uñas y dientes. Un poco lo que le pasa a 'La constelación del perro', que, aunque en Estados Unidos está muerta, aquí sigue raspando la taquilla en el top 9, justo antes del documental de Oasis, que cierra un top que ya empieza a oler a naftalina.

La semana que viene tendremos 'Resident Evil' y 'Coyote vs ACME' para animarlo, aunque el verdadero bombazo viene el 25 de septiembre con el estreno de 'La bola negra', cuya precompra ya está siendo, según se dice, espectacular. Veremos cómo acaba un año de bonanzas que, antes del inevitable boom de Marvel y 'Dune' y de la temporada de premios, aún puede darnos más de una sorpresa.

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