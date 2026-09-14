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Esta noche en TV, un formidable western justiciero con James Stewart juntándose con uno de sus directores favoritos

‘Tierras lejanas’ se suma a la espléndida colección de cine del Oeste del director Anthony Mann

Tierras Lejanas 1954 James Stewart
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James Stewart era una de las estrellas más fascinantes de su época, porque su buen hacer es totalmente incuestionable pero su leyenda se acrecentó gracias a mantenerse fiel con ciertas áreas cinematográficas y cineastas. Su pasión por el western y por determinados directores le llevó a tener una buena cantidad de clásicos y otras obras también estimables como ‘Tierras lejanas’ (’The Far Country’).

Horizontes lejanos

Stewart protagoniza esta película de aventuras del Oeste de Anthony Mann, uno de sus directores preferidos con el que hizo muchas películas en su día (muchas de ellas de este mismo género). Justicia y horizontes rurales imponentes que se van a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:30.

A finales del siglo XIX, el solitario aventurero Jeff Webster encuentra lo que considera una oportunidad de volverse rico en el transporte de carne de vacuno en los asentamientos de los buscadores de oro. Su determinación le hace chocar con un corrupto agente de la ley con ambiciones distintas.

En su quinta película juntos se aborda una historia completamente tradicional y todavía enamorada de un espíritu patriótico y libertario sobre valores que se imponen ante el salvajismo imperante. Es lo que podríamos denominar un western muy de su época, poco revelatorio para el momento presente al contrario que otras obras maestras que todavía parecen resonar.

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Su convencionalismo es también lo que la hace funcionar. Para empezar, tiene la imponente personalidad visual que cabe esperar de alguien que se apellida Mann y hace cine americano. Los conflictos están tratados con suficiente madurez y sin desviarse de la capacidad de entretener trazando diferentes tonos.

Stewart comanda bien la película, pero es algo que uno también espera porque ha tenido varias obras del Oeste donde ha llevado espléndidamente esa labor. A menudo ha arriesgado más, pero saber con quien juntarse le permite tener sólidas obras como esta que deleita a poco que se aprecie el western.

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