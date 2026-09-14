Mahershala Ali ha dejado la amabilidad con Marvel a un lado y deja clarísima su opinión sobre 'Blade'. "Ya he tenido suficiente, lo he superado, he acabado con eso"

Aunque estaba bastante claro que Mahershala Ali no acabó a buenas con Marvel tras su affaire haciendo (o más bien, no haciendo) 'Blade', el actor acaba de confirmarlo de la manera más tajante posible. Tanto, que queda claro que su cameo en 'Eternals' se quedará solo en eso, dado que lo único que agradece a Kevin Feige y los suyos es el entrenamiento por el que le pagaron sin llegar siquiera a ponerse el traje de chupasangres. Uf.

Gracias por nada

En una entrevista con Deadline, el ganador de dos Óscar se ha mostrado especialmente amargo con Marvel: "Entrené para 'Blade', absolutamente. Durante un poco más de un año, sí. Realmente estoy muy agradecido, ayudaron a pagar nuestra nueva película, así que gracias". Para 'Your mother your mother your mother', que Ali ha estrenado a las órdenes del que iba a ser el director de la película de Marvel, Bassam Tariq, no le ha hecho falta entrenarse: ya estaba fuerte por la película maldita que nunca se hizo (ni se hará).

"Tuve que entrenar durante un año, así que, en este punto, estoy agradecido de la maravillosa contribución que hicieron a nuestra película", sigue afirmando. Si tienes una mínima esperanza, por cierto, de verle con gafas de sol matando vampiros a diestro y siniestro, tengo malas noticias para ti: "Ya he tenido suficiente. Voy a hacer esto y todo lo que venga a partir de ahora. Lo he superado. He terminado con eso". Suena como un ex que acaba de salir de una relación traumática, desde luego.

Tariq, el director, es mucho más amable con Marvel: "Aprendí de Feige a hacer momentos para animar al público. Fue realmente genial entender que, cuando alguien toma tiempo de su vida para ver tu película, quieres honrar ese tiempo. Han hecho un trabajo realmente increíble manteniendo a su público. Es algo que me gustaría aprender a hacer mientras construyo mi propia carrera". Eso sí, sin espadas, gafas de sol ni vampiros. Cuanto más lejos, mejor.

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