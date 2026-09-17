Zach Cregger: "Sé que no es como los juegos, pero esta Resident Evil es una película y me puedo permitir ciertas licencias"

Desde el primer tráiler de 'Resident Evil', lo nuevo de Zach Cregger tras triunfar con 'Weapons', los seguidores acérrimos de la saga de Capcom se lanzaron a su cuello, protestando porque el tráiler no prometía dar exactamente lo mismo que los juegos. Por supuesto, en el (privilegiado) ratito que pude hablar con él y con su protagonista, Austin Abrams, este fue uno de los temas de conversación, además de su decisión estética y el estado actual del cine de terror. ¡Os dejo con la entrevista!

Una carta de amor zombi

Randy Meeks (Espinof): 'Resident Evil' tiene una enorme base de fanáticos que espera una adaptación fiel e igual al videojuego, mientras que muchos de nosotros agradecemos ver algo diferente. ¿Estás preparado para la inevitable reacción negativa en Internet por parte de los fanáticos?

Zach Cregger: Sí, estoy preparado. Bueno, quiero decir... Esperaba que a la gente le gustase. Me encantan los juegos y estoy intentando hacer mi película favorita de 'Resident Evil' que celebre los videojuegos. Espero que los fans como yo se den cuenta al ver la película de que realmente es una carta de amor a los juegos.

Creo que si intentara contar la historia de uno de los personajes clásicos, estaría repitiéndola, y no creo que fuera a hacer un mejor trabajo que los juegos y, en última instancia, terminaría decepcionando a esos mismos fanáticos. Así que tuve que elegir un camino, el que me permitiese contar la mejor historia posible, y espero que la gente que se sienta frustrada con esta decisión le dé una oportunidad a la película y se sienta representada al verla.

Cerebros en la nieve

RM: Me encanta la idea de situar al menos el primer acto, que es lo que he visto, en la nieve. Hay algo fascinante en la dicotomía entre la pureza del blanco y todas las cosas horribles que ocurren, especialmente considerando que ningún juego transcurrió en invierno. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que 'Resident Evil' tenía que desarrollarse en este entorno?

ZC: Tienes razón: visualmente es hermoso y crea un fondo impresionante para toda la película, por lo que me pareció una buena decisión creativa. Sé que en los juegos llueve y no nieva, pero esto es una película y me puedo permitir ciertas licencias. Además, se sitúa en el año 2026 y no en los noventa como los juegos. Pero también es un punto clave de la trama. El protagonista miente sobre no llevar cadenas en las ruedas, y esa mentira provoca que derrape en la nieve y atropelle a una mujer con su coche.

Por tanto, no se trata solo de que se vea bonito, sino que forma parte de la historia que estoy contando. Hacerlo avanzar por esa tundra lo obliga a entrar en una casa de campo a pedir ayuda e informa de su comportamiento, porque no se puede estar fuera por el frío. Por todas estas razones decidí hacer que nevara.

Austin Abrams: También le aporta cierta atmósfera especial. Además, me encantan las películas de terror en la nieve, como 'La Cosa' o 'El Resplandor'. Hay algo en esos entornos que añade un elemento genial.

Cregger o no Cregger

RM: Absolutamente. Esta pregunta es para ambos. Estamos en un año donde películas de terror a pequeña escala como 'Obsession' o 'Backrooms' están siendo un rotundo éxito. ¿Cómo veis el estado actual del cine de terror y cómo creéis que influirá 'Resident Evil'?

ZC: No tengo idea de cómo va a encajar 'Resident Evil' en la cultura popular en general, aunque espero que tenga un gran impacto. Sería estupendo, pero no me corresponde a mí decirlo. Creo que el terror está atravesando una etapa muy divertida porque es emocionante, y lamentablemente no hay tanto espacio para la emoción en el panorama cinematográfico actual en cines.

Da la sensación de que muchas cosas ya las hemos visto antes, y la gente va al cine porque quiere ver algo nuevo por primera vez. Creo que estas películas son como montañas rusas. No quieres subir solo a una montaña rusa en un parque de atracciones, quieres estar en el viaje con un grupo grande y animado. Esta película es una montaña rusa, y espero que esa sea una razón para que la gente vaya al cine.

AA: No sé si tengo una gran respuesta para tu pregunta, pero sé qué tipo de películas de terror hace Zach, que es por lo que lo admiro tanto: la comedia que le inyecta de forma fluida. Para mí le aporta un enfoque fresco al terror, que es lo mismo que pensé de algo como 'Obsession'. Al menos por eso me encanta lo que hace y por lo que sus obras se sienten tan frescas.

RM: ¡Muchas gracias! Un placer hablar con vosotros

ZC y AA: ¡Gracias a ti, nos vemos en la siguiente!

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