El escatológico método de Mike Flanagan en 'Carrie' para rebajar la tensión de los momentos más dramáticos del rodaje

Hay muchas maneras de sobrevivir al rodaje de una historia de terror. Mike Flanagan encontró una de las menos convencionales: una máquina de pedos. El director instaló el dispositivo en el set de su nueva versión televisiva de 'Carrie' para lanzar sonidos de flatulencias durante las escenas más dramáticas y conseguir que el reparto se relajara en mitad de la tensión.

La revelación corre a cargo de Alison Thornton, que interpreta a Chris Hargensen en la serie basada en la primera novela publicada por Stephen King. Y la situación, según cuenta la actriz a Entertainment Weekly, tardó muy poco en resultar sospechosa.

"Era una escena en el aula. Escuchamos un pedo y seguimos más o menos, pero después escuchamos otro y pensamos: 'Alguien está haciendo esto'".

No era una casualidad ni un sonido procedente de algún rincón del decorado. Había una máquina dedicada específicamente a hacer sonar pedos en el rodaje. Una forma bastante peculiar de aliviar la presión a la que se sumó incluso la actriz protagonista, Summer H. Howell, que encarna a Carrie White.

Durante una escena entre Sue y Tommy, llegó a encargarse de activar el dispositivo: "Fue el momento de más nervios que he sentido en el rodaje, lo cual es estúpido porque era por una máquina de pedos""El corazón me latía rapidísimo… y entonces no funcionó la primera vez", confiesa.

El baile de graduación

No es raro que Flanagan considerase necesario contar con un dispositivo de pedos con el que rebajar tensiones teniendo en cuenta que en la producción que tuvo que enfrentarse a algunas de las escenas más complicadas de su carrera.

Carrie

El propio director considera la secuencia del baile de graduación de 'Carrie' una de las dos "más desafiantes y elaboradas" que ha rodado nunca. La otra fue el famoso plano secuencia que mezcla diferentes momentos temporales en 'La maldición de Hill House'.

Durante aquella jornada, el equipo llegó a acumular dos horas de retraso mientras coordinaba fuego, sangre, aspersores, movimientos de actores y la destrucción progresiva del decorado. El escenario tenía que quedar destrozado, pero en el orden correcto: antes de incendiar una parte o cubrir otra de sangre había que asegurarse de haber conseguido todos los planos necesarios.

"Estábamos aguantando con las uñas", reconoce Flanagan en la misma entrevista al recordar aquellas jornadas. El equipo llegó incluso a fabricar camisetas con el mensaje: "Sobreviví al baile".

Summer H. Howell, la actriz que interpreta a Carrie White, tampoco olvida aquella experiencia. Describe el rodaje como "un sueño febril" y recuerda cómo Flanagan se disculpaba antes de volver a cubrirla de sangre falsa.

Así es 'Carrie'

'Carrie' recrea el descenso de una adolescente acosada hacia una noche de violencia, sangre y poderes telequinéticos. Flanagan, sin embargo, parece tener claro que incluso un rodaje así necesita una vía de escape.

La nueva Carrie no será además una adaptación convencional de la novela de King. La historia se traslada a la actualidad y aborda cuestiones como el acoso físico y digital, mientras amplía considerablemente el universo de personajes y conflictos del libro.

Como resume Siena Agudong, que interpreta a Sue Snell: "Es una serie de terror, pero es una serie de terror de Mike Flanagan". ¿Sinónimo de éxito? Habrá que esperar a su estreno el 7 de octubre en Prime Video para comprobarlo.

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