La mejor road movie del año es española. ‘Lionel’ es una exquisita maravilla entre la ficción y el documental que no debe pasar desapercibida

Hay familias que se escogen, por suerte, pero no se puede decidir con quien estás enlazado biológicamente, lo que en ciertos casos es una desgracia. Ataduras inquebrantables, pero apretadas o aflojadas únicamente por uno de los que están conectados, según decida tener interés en ese momento.

Romper no es fácil, y marcar distancia tampoco. Queda a veces una resignación donde se intenta que las emociones no se vean alteradas por algo que no se puede controlar. Es algo que se da muy a menudo entre padres e hijos, y el cine ha hecho bastante por capturarlo tanto en ficción como en no-ficción. Lo remarcable de una película como ‘Lionel’ es que intenta hacerlo en ambos frentes.

No sé quién es Messi, te lo juro

El murciano Carlos Saiz se estrena en largo con una road movie naturalista, íntima y especial donde tres actores no profesionales se dan vida a sí mismos. Los Corral, dos llamados Lionel y una llamada Alicia, forman un complejo triángulo emocional y familiar en la que es una de las mejores películas españolas del año.

Cada vez más apurado económicamente por mantener la antigua casa de su madre, y harto de tener que aguantar a su padre, Lionel se encuentra en un impass antes de visitar a su hermana por su cumpleaños. Un viaje que tiene que hacer junto a su padre, a su pesar, pero que le forzará a verle con otros ojos.

Con la belleza humanista, tan observadora como libre de juicios, que evoca esfuerzos como el de Isaki Lacuesta en el díptico de ‘La leyenda del tiempo’ y ‘Entre dos aguas’, nos encontramos ante 95 minutos de viaje a Francia y por los rincones del fracaso paterno, el peso del pasado y la masculinidad tóxica. La película se presenta como ficción, aunque hay ratos de conversación planteados completamente como documental.

‘Lionel’ y las aristas incómodas

Saiz muestra un buen gusto notable para difuminar las líneas que separan ambos extremos, intentando mantener la textura real mientras lo lleva a conflictos de interés donde poder elaborar estudios de personaje estimulantes. Siguiendo todo el rato la perspectiva del Lionel hijo, contempla la frustración con un padre imposible de manejar y conectar, y ocasionalmente los miedos de acabar replicando sus comportamientos.

Pero el progreso de la historia permite observar al Lionel padre con los ojos de un entorno que prefiere hacer como que no existe. Unido a traumas personales, la película entra también en terreno interesante explorando la posibilidad de la muerte y el acto de desaparecer. Las situaciones están tratadas con gran delicadeza, incluso con la volatilidad en actitud de un padre que puede o no resultar la barrera para algunos espectadores.

Aun así, ‘Lionel’ está trazada con emoción genuina por los personajes a los que sigue, sabiendo también cuando mantener distancia para que se presente en toda su tridimensionalidad. Incluyendo sus aristas más incómodas, Saiz muestra una mirada madura e interesante que resulta de lo más prometedora.

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