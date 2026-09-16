En 4 días llega a Disney Plus uno de los mejores animes isekai de la década. Una genial aventura de fantasía con un héroe que se sobrepone a su destino

Poquito a poco en Disney+ se están montando un rinconcito bien majo para el anime, y aunque aún están muy lejos de Crunchyroll y Netflix en la plataforma de Mickey Mouse han ido haciéndose con algunos de los animes más gordos del momento.

En el terreno de los isekai ya ficharon el año pasado 'Twisted Wonderland', pero ahora andan preparando la llegada de 'The Rising of the Shield Hero'.

Un destino un tanto pocho

'The Rising of the Shield Hero' tiene en marcha su quinta temporada, así que si buscamos un anime en el que meternos a largo plazo es una buenísima opción. Uno de los animes isekai más populares de la última década que se ha convertido en un imprescindible entre los fans del género.

La aventura arranca cuando Naofumi Iwatani es transportado junto con otros tres jóvenes a un mundo de fantasía. Resulta que los cuatro están destinados a ser unos héroes legendarios, cada uno portando un arma mítica, pero a Naofumi le cae el escudo, la única arma no ofensiva con la que se convierte en el hazmerreír del grupo.

Poco a poco Naofumi se va sobreponiendo a su destino, convirtiéndose en un gran héroe por derecho propio mientras va ganando aliados. La primera temporada de 'The Rising of the Shield Hero' tuvo una acogida espectacular que dejó el listón bien alto con sus 25 capítulos, y con su llegada a Disney+ tenemos la oportunidad perfecta para revisitarla o meternos de lleno en ella.

La primera temporada de 'The Rising of the Shield Hero' llega a Disney+ el próximo 20 de septiembre. Y ya que fue doblada en su momento, podemos asumir que tanto en versión original en japonés como con doblaje en castellano. Viendo que la plataforma va sumando poco a poco más temporadas de otras series como 'Jujutsu Kaisen' y 'Boku no Hero Academia', podemos esperar que el resto de temporadas de 'The Rising of the Shield Hero' también vaya llegando en los próximos meses.

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