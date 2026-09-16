'Linternas' es un puntazo por muchas razones, pero creo que acierta especialmente cuando se trata de sus personajes femeninos

Durante décadas, el cine y la televisión de superhéroes han tenido un problema bastante evidente con sus personajes femeninos y son demasiadas las veces que las mujeres han quedado relegadas a intereses románticos, personajes secundarios o simples acompañantes de los héroes masculinos.

Hay excepciones, por supuesto, pero basta con echar un vistazo a las grandes franquicias de Marvel y DC para ver que todavía existe una tendencia a separar las historias protagonizadas por mujeres de aquellas centradas en hombres. Y 'Linternas' podría haber caído fácilmente en esa misma dinámica, pero la ficción ha optado por darles a sus personajes femeninos un peso real dentro de la historia, aunque ninguna de ellas sea una superheroína.

El lugar que merecen

La falta de personajes femeninos con verdadero peso narrativo en el género de superhéroes no es precisamente algo nuevo, porque es una tendencia que podemos encontrar tanto en Marvel como en DC: cuando una historia está protagonizada por hombres, las mujeres suelen quedar relegadas a papeles secundarios o a funcionar como intereses románticos. Y sus personajes terminan teniendo menos oportunidades para desarrollarse por sí mismos.

De hecho, el antiguo universo cinematográfico de DC ofrece algunos ejemplos bastante claros de esta dinámica. Wonder Woman (Gal Gadot) tuvo la oportunidad de protagonizar su propia película y convertirse en uno de los personajes más interesantes de la franquicia, pero su presencia posterior en la Liga de la Justicia quedó mucho más limitada pese a tratarse de una de las superheroínas más importantes de DC.

Harley Quinn (Margot Robbie) fue otra de las excepciones, pero muchas otras mujeres quedaron definidas principalmente por su relación con los personajes masculinos. El problema no es únicamente la cantidad de mujeres, sino la tendencia a reservar las historias femeninas para proyectos específicamente centrados en ellas.

Y 'Linternas' intenta escapar de esto. Aunque la investigación de Hal Jordan y John Stewart es el eje principal de la serie, personajes como Bernadette Stewart (Jasmine Cephas Jones), la sheriff Kerry Kane (Kelly Macdonald) y Zoe Macon (Poorna Jagannathan) tienen mucha importancia en la trama. Y lo interesante es que la serie consigue hacerlo sin necesidad de convertirlas en superheroínas ni de apartar a sus protagonistas masculinos.

La clave está en que estas mujeres toman sus propias decisiones y tienen objetivos que van más allá de su relación con Hal o John. Bernadette está centrada en asegurar el futuro de su hijo, Kerry quiere proteger su ciudad y Zoe está dispuesta a aferrarse a su poder por cualquier medio necesario. Incluso cuando sus acciones son moralmente cuestionables, la serie permite que sean ellas quienes decidan cómo actuar y que sus decisiones tengan consecuencias en la historia.

Y precisamente ahí está una de las grandes virtudes del planteamiento de 'Linternas'. No hace falta que una mujer lleve un traje de superheroína o tenga su propio nombre en el título de la historia para que pueda ser un personaje complejo, importante y fascinante. La serie está construyendo una historia sobre héroes masculinos, pero entiende que eso no significa que todo lo demás tenga que girar a su alrededor. Bernadette, Kerry y Zoe tienen sus propios intereses, contradicciones y objetivos, y sus decisiones pueden incluso obligar al espectador a cuestionar hasta qué punto tienen razón. Es una forma bastante sencilla de mostrar que el género de superhéroes solo necesita personajes femeninos que tengan algo que hacer además de quedarse a mirar cómo los héroes salvan el mundo.

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