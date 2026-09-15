Michael J. Fox recibe el Emmy más especial de su carrera por su lucha contra el Parkinson: "Aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme"

Michael J. Fox protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 78ª edición de los Premios Emmy. El actor, cinco veces ganador de un Emmy, recibió en esta ocasión el Premio Humanitario Bob Hope por sus "contribuciones transformadoras a la investigación y la defensa de los pacientes con la enfermedad de Parkinson", una labor a la que lleva dedicando buena parte de su vida desde que hizo público su diagnóstico.

Presentado por Julianna Margulies, Fox recibió una enorme ovación antes de pronunciar un discurso en el que recordó el momento en que la enfermedad irrumpió en su vida, el apoyo que recibió del público y su compromiso con los que conviven con el Parkinson.

Un homenaje a los que conviven con la enfermedad

Fox habló durante su discurso sobre el ejemplo de Bob Hope y sobre cómo su compromiso con los demás terminó inspirando su propia trayectoria.

"Aprendí de su ejemplo. No podía imaginar cómo estas lecciones resonarían en mi propia vida hasta que cumplí casi 30 años, cuando la vida me presentó un papel que no buscaba. Al principio, mantuve en secreto mi diagnóstico de Parkinson. Me preocupaba que afectara mi trabajo y mi relación con el público. ¿Se reirían si supieran que estaba enfermo? Me asombró el apoyo de todos ustedes, me sentí tan animado y no perdí lo que hago. No me lo podían quitar. Y es porque ustedes me defendieron. … Comprendí que aceptar el Parkinson no significaba que tuviera que rendirme. Solo significaba que tenía que hacer todo lo posible por todos los que viven con esta enfermedad".

El actor también recordó cómo decidió convertir su experiencia personal en una causa a la que dedicar sus esfuerzos. "Me propuse abogar por la enfermedad de Parkinson y recaudar fondos", continuó. "Encontré personas que lideraran esta iniciativa y me comprometí a financiar la mejor investigación científica del mundo. Estoy orgulloso del progreso que hemos logrado en beneficio de los pacientes con Parkinson y sus familias. Nos acercamos cada vez más a la erradicación definitiva de esta enfermedad. Estoy profundamente agradecido a nuestro personal, donantes, investigadores y, sobre todo, a la comunidad de pacientes que hacen posible nuestro trabajo en la Fundación Michael J. Fox".

Fox la fundó para la Investigación del Parkinson en el año 2000, después de revelar que había sido diagnosticado con la enfermedad en 1991, cuando tenía solo 29 años. Durante estos años, la organización se ha convertido en una de las principales instituciones dedicadas a financiar la investigación sobre el Parkinson.

El reconocimiento llegó, además, en una noche en la que Fox también estaba nominado a Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia por su aparición en 'En terapia'. Al final, el premio fue para Rob Reiner de manera póstuma. Pero la estatuilla que recibió Fox tuvo un significado diferente, porque el Premio Humanitario Bob Hope se concede a personas cuyos esfuerzos filantrópicos han tenido un impacto en la sociedad y han contribuido a elevar la imagen de la industria.

Creado en 2002, el galardón tuvo a Oprah Winfrey como su primera receptora y desde entonces ha reconocido a figuras de Hollywood por su labor humanitaria. El año pasado recayó en Ted Danson y Mary Steenburgen. En esta ocasión, la Academia de Televisión y la Fundación Bob & Dolores Hope eligieron a Michael J. Fox por una trayectoria que va mucho más allá de sus éxitos como actor.

En Espinof | Jean Smart hace historia en los Emmy con su quinto premio consecutivo por 'Hacks'. No imaginaba una mejor manera de decir adiós a la fantástica Deborah Vance

En Espinof | 'La maldición de Widow's Bay' es la mejor Mejor comedia en los Emmy 2026 en una noche perfecta para la serie de terror de Apple TV