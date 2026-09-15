'The Bear' ha pasado de ganarlo todo a no importarle a nadie. La niña de los ojos de los Emmy se va (casi) de vacío por segundo año consecutivo

Durante un par de años, parecía imposible hablar de los Emmy sin hablar de 'The Bear'. La serie de FX se convirtió en la preferida de la Academia de Televisión a una velocidad de vértigo, acumulando premios a un ritmo que hizo que pareciera que cualquier temporada, cualquier actor y cualquier episodio podían acabar con una estatuilla bajo el brazo. Pero aquello quedó atrás.

Por segundo año consecutivo, la serie ha dejado de ser una de las grandes protagonistas de la noche, hasta el punto de que su paso por los Emmy 2026 ha resultado prácticamente anecdótico. Es cierto que 'The Bear' no se ha ido completamente de vacío esta vez -Rob Reiner ha ganado de forma póstuma el Emmy al Mejor Actor Invitado de Comedia por su papel en la cuarta temporada-. Pero, más allá de ese reconocimiento, la serie ha vuelto a perder frente a una competencia mucho más fresca.

Se acabó ser la niña bonita

El contraste con lo ocurrido hace apenas unos años es bastante salvaje. 'The Bear' llegó a convertirse en una auténtica apisonadora en la historia de los Emmy: entre 2023 y 2024 acumuló una cantidad de premios difícil de discutir y consiguió incluso llevarse el Emmy a Mejor Serie de Comedia. Jeremy Allen White y Ebon Moss-Bachrach se hicieron habituales en las quinielas, Ayo Edebiri también ganó por Sydney y la serie parecía tener algo apalabrado entre los académicos. Ahora, sin embargo, la situación es muy distinta. En 2025 ya se fue de vacío pese a sus nominaciones y en 2026 ha vuelto a quedarse fuera de los grandes premios, con ocho candidaturas y sin Jeremy Allen White entre los nominados por primera vez en cuatro años.

Y eso que esta vez competía con una temporada bastante más defendible que la tercera. La cuarta entrega recuperó parte del pulso perdido y tuvo momentos capaces de recordar por qué la serie llegó a convertirse en un fenómeno de premios. Pero quizá el problema sea precisamente ese. Mientras la serie intentaba cerrar su historia, otras comedias han ocupado el espacio de novedad y entusiasmo que antes le pertenecía. 'Hacks', que acaba de terminar su recorrido con un récord de 24 nominaciones en un mismo año para una comedia, sigue demostrando que puede reinventarse incluso después de varias temporadas. Y 'La maldición de Widow's Bay' llegó directamente para arrasar, llevándose el galardón de la Mejor Serie de Comedia y convirtiéndose en la gran triunfadora de la categoría.

En este contexto, 'The Bear' se ha quedado un poco atrapada entre dos épocas. Ya no es la serie nueva que sorprendía a todo el mundo, pero tampoco ha conseguido convertirse en una de esas veteranas intocables que siguen dominando en la temporada de premios. De hecho, el contraste con sus primeros años es bastante llamativo: la Academia todavía la considera lo suficientemente buena como para mantenerla entre las nominadas a Mejor Serie de Comedia, pero el entusiasmo parece haberse trasladado a otra parte.

La única gran alegría de 'The Bear' en estos Emmy ha llegado, en unas circunstancias muy particulares. Rob Reiner ha ganado de forma póstuma el Emmy al Mejor Actor Invitado por interpretar a Albert en el episodio 'Tonnato', uno de sus últimos trabajos. El premio fue uno de los momentos más emotivos de la ceremonia y tuvo un significado muy especial tras la muerte del actor y director en diciembre de 2025. Pero precisamente por eso cuesta utilizarlo como prueba de que 'The Bear' haya recuperado su antigua posición: es un reconocimiento a la interpretación de Reiner y a su trayectoria, no un repentino regreso de la serie al Olimpo de los Emmy.

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