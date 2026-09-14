Sydney Sweeney vuelve a desatar la polémica: varias atletas olímpicas cargan contra ella por sexualizar el deporte femenino en su último anuncio

A Sydney Sweeney no le importa en absoluto ocupar el centro de la polémica. Después de la que se lió por el anuncio de los pantalones vaqueros y el de los sujetadores, la actriz de 'Euphoria' ha protagonizado otro anuncio para la empresa de apuestas deportivas Novig en el que aparece "vestida solo con ropa deportiva", cubriendo sus partes íntimas con balones de fútbol americano, raquetas de tenis y aros de baloncesto.

La campaña, lanzada la semana pasada, generó rápidamente titulares por la poca ropa que lleva Sweeney, pero la conversación ha tomado otro camino después de que varias atletas femeninas, incluidas algunas olímpicas, hayan criticado abiertamente la hipersexualización del deporte femenino. Entre ellas se encuentra Ariarne Titmus, cuatro veces medallista de oro olímpica australiana, que no dudó en expresar su indignación en redes sociales y cuestionar que el cuerpo de las mujeres siga utilizándose como reclamo para vender productos relacionados con el deporte.

Las atletas responden a la campaña

"No puedo describir la rabia que siento al ver esto", escribió en Instagram Ariarne Titmus. "No solo es una bofetada para todas las mujeres que han dedicado su vida a perfeccionar su disciplina, sino también para todas las que disfrutan del deporte por lo que realmente es: trabajo en equipo, amistad, dedicación, excelencia y unidad", continuó.

"¿Cómo podemos vivir en un mundo donde monetizar el cuerpo de la mujer y sexualizar el deporte femenino sigue siendo una práctica común?".

La gimnasta estadounidense Gracie Kramer también quiso pronunciarse y publicó un vídeo recopilando algunos de sus mejores momentos deportivos. "No sé qué hacía Sydney Sweeney, pero así es el aspecto una mujer haciendo deporte", decía el pie de foto.

"Las mujeres en el deporte son mucho más que su aspecto físico. Se trata de su fuerza, habilidad, dedicación, resiliencia, confianza y todo lo que son capaces de lograr", escribió la velocista australiana Bree Rizzo. También la británica Amy Hunt aprovechó una entrevista con la BBC después de competir en el Campeonato Mundial de Atletismo para lanzar su crítica a la actriz. "Sydney Sweeney, así es como lucen las mujeres en el deporte. Músculos. Trabajo duro, sangre, sudor, lágrimas. Es una noche preciosa".

La boxeadora australiana Skye Nicolson, campeona del mundo, señaló que el problema estaba precisamente en la forma en la que la campaña utiliza la sexualización para vender una idea relacionada con el deporte. "Hay una gran diferencia entre parecer "sexy" por practicar deporte y usar el sexo para venderlo", escribió en una historia de Instagram. "No tiene nada de malo verse bien y practicar deporte, y no tiene nada de malo abrazar tu feminidad a la vez que eres una atleta formidable".

La controversia llega, además, después de la polémica campaña de American Eagle protagonizada por Sweeney, que promocionaba sus "grandes genes/vaqueros" y fue criticada por promover la eugenesia.

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