Sydney Sweeney llena el letrero de Hollywood de sujetadores y podría enfrentarse a problemas legales. Tal vez sea el momento de que deje la publicidad

Está claro que Sydney Sweeney sabe escoger muy bien sus trabajos cinematográficos; de hecho, la actriz ya ha superado los 1 020 millones de dólares en la taquilla de todo el mundo entre sus papeles protagonistas y secundarios. No obstante, esto no está reñido con que la estrella, que actualmente está arrasando con su viral 'La asistenta', deba replantearse su perspectiva sobre el negocio publicitario.

Haciendo ruido

Y es que Sweeney, después de liarla con su campaña de American Eagle, de gusto más que dudoso y criticada por ser un presunto alegato a favor de la eugenesia, acaba de enemistarse con la Cámara de Comercio de Hollywood después de usar el mítico letrero del epicentro de la industria cinematográfica estadounidense para colgar sujetadores.

Según ha informado el LA Times, la intérprete habría accedido sin permiso al cartel de Hollywood Hills para grabar una acción publicitaria que, tal y como aparece en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, se tradujo en una suerte de guirnalda de ropa interior engalanando el icono angelino.

El problema de todo esto es que la Cámara de Comercio de Hollywood posee la propiedad intelectual de susodicho letrero, y asegura que ni Sweeney ni la marca tenían autorización para llevar a cabo la acción. Además, Hollywood Sign Trust, la asociación sin ánimo de lucro responsable del mantenimiento del cartel, también ha manifestado su desconocimiento sobre el tema.

Steve Nissen, director de la Cámara de Comercio de Hollywood, ha explicado del siguiente modo la situación:

Cualquiera que quiera utilizar y/o acceder al letrero de Hollywood con motivos comerciales debe obtener una licencia o permiso de la Cámara de Comercio de Hollywood para ello. La producción relacionada con Sydney Sweeney y el letrero de Hollywood, tal y como ha informado TMZ, no ha sido autorizada por la Cámara de Comercio de Hollywood, ni hemos tenido conocimiento previo sobre ella.

El departamento de policía de Los Angeles confirma que, por el momento, no se ha presentado ninguna denuncia por allanamiento contra Sweeney. Seguiremos informando.

