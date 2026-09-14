El final de 'Bleach' se retrasa. La batalla definitiva de Ichigo Kurosaki tardará más en llegar, pero en realidad hay una buenísima razón

Uno de los animes más potentes que estamos pudiendo ver esta temporada de verano es 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Después de más de una década de espera, el final de la historia de Ichigo Kurosaki por fin está encima con una magistral adaptación a anime en la que Studio Pierrot está poniendo toda la carne en el asador.

Ahora bien, si ya hemos esperado catorce años, podemos esperar unas semanas más, porque el final de 'Bleach' se va a retrasar un poquito más.

Las cosas de palacio...

El pasado sábado se emitió el episodio 48 de 'Bleach: Thousand-Year Blood War - The Calamity', la cuarta temporada de la nueva serie. 'Bleach' se emite puntualmente todos los sábados, y en España podemos seguir los nuevos episodios a través de Disney+.

Cabría esperar que los episodios 49 y 50 con los que se cerrará el anime y diremos adiós a Ichigo y compañía se emitirían los próximos 19 y 26 de septiembre, justo a tempo para cerrar la temporada de verano. Sin embargo, desde Studio Pierrot han confirmado que estos dos episodios finales se emitirán más tarde de lo esperado.

"Con el fin de mejorar la calidad hacia el clímax de la historia y terminar esta obra de una manera aún mejor hasta el último episodio, nos vemos en la obligación de cambiar las fechas y horas de emisión y transmisión", han anunciado desde las cuentas oficiales del anime. "A todos los que estáis esperando con ansias la emisión, os pedimos disculpas de todo corazón por haceros esperar".

Desde Studio Pierrot también aseguran que "todo el equipo continuará trabajando con dedicación y sinceridad" hasta que se pueda reanudar la transmisión. Pero este parón ha sido necesario para pulir del todo la calidad de los episodios finales y darle a 'Bleach' una despedida por todo lo alto.

La parte buena es que ya tenemos fecha para estos capítulos, porque desde Viz Media adelantan que el capítulo 49 se emitirá el 19 de octubre y el capítulo 50 el 26 de octubre. Cambiamos ligeramente el calendario, pero ya tenemos prácticamente encima la última batalla de 'Bleach'.

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