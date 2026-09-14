'Naruto' tiene una nueva película en marcha. Tras el final de 'Bleach, su estudio quiere traer de vuelta a lo grande otro gran anime del Big Three

Estos últimos meses hemos estado muy pendientes de 'Naruto', porque ya sabemos que la película de acción real al fin ha salido del limbo y ha iniciado su producción. Tras dejar atrás 'Spider-man: Brand New Day', Destin Daniel Cretton ha empezado a trabajar en su adaptación de 'Naruto', pero no es la única película que la franquicia tiene en marcha.

Un regreso por todo lo alto

Además de su avanzadilla desde Hollywood, en Studio Pierrot quieren preparar un regreso a lo grande para 'Naruto' con una nueva película. Así lo reportan desde Variety, que han desvelado en exclusiva que el anime de 'Naruto' prepara un panel lleno de bombazos para la Comic-Con de Nueva York.

Este evento se celebrará el próximo 10 de octubre y vendrá cargado de novedades respecto a la franquicia de anime. Se espera que se produzca un anuncio respecto a una nueva película de 'Naruto', incluyendo un primer vistazo y fechas de estreno. Esta sería la película número 12 de la franquicia, con la última estrenándose en 2015 y sirviendo de antesala para 'Boruto', la secuela con una nueva generación de ninjas.

Se ha confirmado que Takeuchi Junko, la voz japonesa de Naruto Uzumaki, y Sugiyama Noriaki, la voz de Sasuke Uchiha, asistirán al evento junto a productores ejecutivos de Studio Pierrot y representantes de Bandai Namco. Vamos, que se está cociendo algo gordo de cara a la Comic-Con de Nueva York y podemos esperar que vengan bastantes novedades, incluso un anuncio sobre esos capítulos especiales de anime que llevamos años esperando.

Ahora que 'Bleach' llega a su fin y Pierrot ha tomado fuerzas con 'Black Clover', es el momento perfecto para que Naruto recupere su reinado entre los grandes del shonen. Teniendo en cuenta que nos vamos acercando al 30 aniversario del manga, no habría que descartar que un remake del anime estuviera en marcha... Pero, por ahora, ya sabemos qué fecha tenemos que tener muy vigilada en nuestros calendarios.

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