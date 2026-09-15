Alison Janney da la sorpresa en los Emmy y se alza ante 'The Pitt' como mejor actriz secundaria de drama

Uno daría por hecho que ante cuatro nominados de 'The Pitt', y teniendo enfrente a actrices tan increíbles como Julianne Nicholson en 'Paradise' o Karolina Windra en 'Pluribus', Alison Janney no tendría ninguna opción por 'La diplomática'. Sin embargo, a veces los Emmy nos dan sorpresas inesperadas, y esta ha sido una de ellas. De hecho, ni ella misma se lo podía creer.
Aceptado con diplomacia
Este es el octavo Emmy para Janney tras los cuatro conseguidos por 'El ala oeste de la Casablanca', los de 'Mom' y el de 'Masters of Sex'. A estos premios hay que sumarles el Óscar que ganó en 2018 por 'Yo, Tonya'. Pese a todo, este año no contaba con subir al escenario hoy en un año que claramente iba a estar dominado, al menos sobre el papel, por los médicos y médicas de 'The Pitt'. Pero mira, la vida nos da sorpresas.
De hecho, acaba de empatar con Jean Smart como la mayor ganadora, como actriz, de la historia de los premios, ¡y ambas han conseguido un premio esta noche! La preciosa magia de los Emmy, que a veces nos da exactamente lo que necesitábamos.
'La Diplomática' se pone así como una de las mejores series de la historia de Netflix, que hasta ahora solo había conseguido nominaciones a los Emmy pero este año se ha planteado, por primera vez, como una espectacular contendiente en la carrera. ¿Podrá hacerle frente a 'The Pitt'? Habrá que esperar para saberlo.
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