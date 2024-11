¿El mejor final de una serie de televisión este año? La creadora y los protagonistas de 'La diplomática' explican el alucinante cliffhanger de su temporada 2

Una de las series más comentadas de estos últimos días ha sido 'La diplomática' con motivo del estreno de su temporada 2 en Netflix. Con apenas 6 episodios, muchos ya han devorado el regreso de Kate Wyler, la embajadora interpretada por Keri Russell. Y dudo que ningún seguidor de la serie se haya quedado indiferente con ese alucinante cliffhanger con el que se ha despedido la serie hasta su ya confirmada temporada 3.

Ojo con los spoilers de aquí en adelante.

"Un baño de sangre"

Sobre el papel, tampoco hay mucho que explicar sobre lo que sucede realmente en esos momentos. Tras el enfrentamiento de Kate con la vicepresidenta encarnada por Allison Janney, se suelta la bomba de que el presidente de los Estados Unidos ha muerto justo después de ser contactado por Hal (Rufus Sewell) para contarle lo sucedido. Eso convierte a la vicepresidenta en la nueva presidenta y complica mucho el futuro para la pareja protagonista.

Sin embargo, lo que sí resulta más interesante es conocer todos los detalles que llevaron a que la serie cierre así su temporada 2. Por ejemplo, su creadora Debora Cahn comenta esto en Indie Wire sobre cómo quiso manejar la llegada a la serie de la vicepresidenta:

Cuando llega, pensamos que es terrible. Creemos que va a odiar a Kate y que Kate la va a odiar a ella. Entonces hay como una especie de bromance inmediato. Kate dice: 'Dios mío, es la líder que todos queremos y la que yo quiero ser de mayor'. Luego Kate descubre lo que ha hecho, la vuelve a odiar, descubre por qué lo ha hecho y se da cuenta de que yo habría hecho exactamente lo mismo, y Hal le dice que tú también lo habrías hecho. Intentamos introducir al público en el pensamiento de unos personajes que se enfrentan a algo tan complicado que, sí, es un espectáculo de terror. Se convirtió en un baño de sangre masivo. Pero la alternativa era un baño de sangre mayor. No había una opción sin ello.

Además, Cahn reconoce que la importancia del personaje creció una vez se fichó a Janney y apunta qué tiene ideas sobre el futuro, pero que nunca está cerrada a propuestas del resto del equipo de guionistas: "No quiero apegarme demasiado a ninguna idea. No creo que mi idea sea siempre la mejor. Y tengo como seis personas inteligentes que me dicen que sus ideas".

Otra persona que apuntó su granito de arena a dar forma a uno de los finales más potentes de temporada del último año fue el montador Gary Levy, quien en Indie Wire también aporta detalles interesantes sobre esos últimos minutos de la temporada 2:

Mientras Hal camina, ponemos música y la música nos dice que pasa algo. Estamos guiando un poco con la música, algo que no solemos hacer. Pero en este caso, queríamos que el público supiera que hay una pequeña travesura en juego. Y decidimos dejar sin música toda la conversación entre Allison y Keri.

Levy destaca que también fue una elección importante prescindir de la música durante la parte intermedia en la que Hal está desesperado por conseguir un teléfono para hablar con Kate, ya que "creo que eso mantiene intrigado al espectador". Y luego todo explota:

Jugamos mucho con el momento en que todo el mundo sale corriendo. Si no recuerdo mal, en el guion Hal dice: 'El presidente ha muerto', y entonces se desata el infierno. Parecía un poco raro, como si estuviera perfectamente sincronizado. Así que lo que hicimos fue que todo el mundo saliera corriendo y que Kate se diera cuenta. Así que no sabes por qué salen corriendo, y entonces él dice: 'El presidente ha muerto'.

Por último, Levy habla de la importancia del último plano, el cual cambió en el último momento para ajustarse mejor a lo que intentaban transmitir:

Fue una gran elección. Para mí tenía mucho sentido terminar con la reacción de Kate. Y hacia el final, le dimos la vuelta. La última vez que vemos a Kate es la que originalmente era la última toma de la temporada. Lo adelantamos un plano. Eso fue muy tarde. Trabajamos mucho en el momento final, hasta el final. Y esa fue una de las decisiones finales y fue decisión de Debora Cahn. Momentos que, intencionalmente se retira. Cuando tienes un momento que parece un poco forzado o manipulado, ella siempre quiere arroparlo. El final de Grace se siente un poco más natural, un poco menos manipulado. Es más terrenal.

Pronto llegarán cosas extraordinarias

Por su parte, Keri Russell y Rufus Sewell han hablado con The Hollywood Reporter sobre en qué situación deja todo esto a Kate y Hal. Sewell apunta que "esta es una de esas raras ocasiones en las que Hal no planeado esto. En este momento, él es absolutamente como un niño en términos de que está indefenso, y ella está acompañando a este hombre perdido a través de él". Russell añade lo siguiente:

La batalla real e inmediata es Grace Penn. Quiero decir, acabamos de tenerlo fuera. Se vuelve muy complicado, pero divertido, complejo y emocionante.

Además, Sewell promete que "el final de la segunda temporada es una cosa, pero muy pronto ocurren cosas aún más extraordinarias", en referencia a esa temporada 3 que ya está rodándose. Ahora solamente falte que no tarde demasiado en estrenarse.

