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"Una obra maestra". Morgan Freeman afirma que esta serie de Netflix poco conocida es una de las mejores de todos los tiempos

Morgan Freeman asegura que "si no has tenido el placer de verla, te estás perdiendo algo realmente especial"

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Mikel Zorrilla

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La cantidad de series que estrena Netflix es sencillamente inabarcable para cualquiera que quiera también ver cosas en otras plataformas. Es imposible llegar a todo, pero está claro que hay que andar siempre muy atento a las joyas ocultas que uno puede encontrar en la plataforma, y Morgan Freeman está convencido de que hay una que merece la pena recuperar.

"Te estás perdiendo algo realmente especial"

Muchos quizá ni siquiera sepan de la existencia de 'Sinfonía en azul', una serie griega emitida por Mega Channel en su país de origen que Netflix ha distribuido en el resto del mundo. Creada, escrita, dirigida y protagonizada por Christopher Papakaliatis, 'Sinfonía en azul' cuenta la historia de Orestes, un músico que acepta el encargo de organizar un festival de música en una isla remota, donde conoce a una joven de 19 años que quiere estudiar música en Atenas. Todo se complica cuando se comete un asesinato en la zona...

sinfonia azul

'Sinfonía en azul' consta de 3 temporadas para un total de 19 episodios, aunque este mismo año se ha rodado una cuarta entrega que servirá para poner punto y final a la historia de Orestes. Y es evidente que Freeman va a estar ansioso por verla, pues esto es lo que comentó en su cuenta de Instagram antes del lanzamiento de la tercera temporada:

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Si no has tenido el placer de ver 'Sinfonía en azul', te estás perdiendo algo realmente especial. Ambientada en el impresionante paisaje de Paxos, una pequeña isla griega muy querida para mí, esta serie es una obra maestra.

Tan impresionado quedó Freeman que en 2025 viajó hasta Grecia para reunirse con Papakaliatis, por lo que no conviene descartar la posibilidad de que Freeman haga algún tipo de aparición en la temporada 4. Eso sí, no ha trascendido nada al respecto, por lo que quizá se conformarse con conocer al creador de una serie que había dejado maravillado al ganador de un Óscar por su inolvidable trabajo en 'Million Dollar Baby'.

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