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'The Pitt' ha vuelto a caer por sorpresa en los Emmy. En este caso, Tom Pelphrey ha ganado el premio a mejor actor secundario por 'Task'

Este año las cosas se han puesto un poco más difíciles en el área de urgencias del hospital de Noah Wyle

Pelphrey
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Randy Meeks

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Randy Meeks

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En pleno 2026, cuando uno está nominado contra tres actores de 'The Pitt', es normal pensar que ya está todo hecho. Sin embargo, lo que muchos no pensaron es que el voto podía dividirse y caer en otra persona: es lo que le ha pasado a Tom Pelphrey, que ha conseguido el premio por 'Task' en unos Emmys mucho más repartidos que otros años (por suerte).

Pelphrey of Easttown

No es la primera vez que Pelphrey sube al escenario de los Emmy: en 2006 y 2008 ya se llevó el premio a mejor actor joven en una serie de drama por la telenovela 'Guiding Light'. Sin embargo, pocos esperaban que, pese a que ya estuvo nominado por 'Ozark', acabaría ganando con 'Task'.

En el discurso, Pelphrey ha agradecido el premio no solo a Kaley Cuoco, su "muy embarazada" mujer, sino a "dios por mi vida y mi sobriedad. Se lo agradezco a mi familia y mis amigos por todo vuestro amor y apoyo durante estos años, de los Emmy a los teatros pequeños y todo lo que hay en medio". Y sí, yo también me he enterado ahora de que está casado con Cuoco.

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