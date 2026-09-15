María Galiana tiene 91 años y pasó 22 haciendo de abuela en 'Cuéntame': "He desperdiciado mi tiempo como actriz"

Mucho se está hablando de 'Cuéntame cómo pasó' estos días. Por un lado, porque muchos han descubierto ahora que los Alcántara llegaron a reaccionar en pantalla al 11‑S en uno de sus capítulos finales, un evento que, por si no lo sabíais, provocó que la ficción tuviera que retrasar su estreno original hace 25 años. Y por otro, por las palabras de una de sus estrellas, María Galiana (Herminia, la abuela), que tres años después del final de la producción no ha dudado en dar su más sincera opinión sobre ella.

Así, hace solo una semana la veterana actriz de 91 años nos sorprendió afirmando que 'Cuéntame cómo pasó' no era precisamente la mejor ficción hecha en el mundo: "A mí no me ha parecido una serie buena. ¡Series buenas las americanas!, vamos a dejarnos de tonterías", llegó a decir en el podcast Silla de Enea donde también añadió no haberse enganchado a su emisión en La 1. Estas palabras fueron respondidas por Imanol Arias, su yerno en la producción de Televisión Española, que no dudó en defender su derecho a decir lo que le de la gana a estas altura de la vida en la que se encuentra María Galiana. Sin embargo, ahora han trascendido otras palabras mucha más dura de la artista.

"Los 22 años que he estado en televisión haciendo 'Cuéntame Cómo Pasó' a mí no me han aportado nada. (…) Lo último que yo pensaba era que me iba a consagrar como abuela. Madre mía, qué ajeno a mi personalidad. Yo no pensé nunca en ser actriz, pero puesta a ser actriz me hubiera gustado hacer películas y me hubiera gustado hacer buenos papeles. El poco tiempo, o mucho, regular, que yo llevo como actriz, para mí, lo he desperdiciado. 22 años haciendo abuela en televisión, eso es un desperdicio. Como actriz me refiero. Estoy haciendo teatro para compensarlo". (Vía EFE)

Como bien recuerda Galiana, que no inició su carrera interpretativa hasta los 50, tras décadas como profesora, su trayectoria como actriz empezó tarde, lo que unido a pasar buena parte del siglo XXI en una serie de televisión, encasillada en un mismo papel, le ha privado de vivir muchas otras experiencias interpretativas que podrían haber ampliado su recorrido profesional, si bien puede presumir de tener un Goya a la mejor actriz de reparto por 'Solas' (1999). Pero nunca es tarde, como se dice, y ahí sigue, con 91 años, continuando trabajando en lo que le va saliendo, sobre todo, actualmente, teatro.

La abuela de millones de espectadores

Su papel como Herminia en 'Cuéntame cómo pasó' es uno de los más icónicos de la televisión española. Estuvo ahí desde el primer episodio hasta el último, convirtiéndose no solo en la abuela de Toni, Inés, Carlos y María, sino, en realidad, en la de millones de espectadores que vieron en ella un rostro familia, una figura cálida, firme y bastante reconocible, capaz de encarnar una memoria emocional del país que acompañó a varias generaciones durante más de dos décadas. Puedes revivir la serie desde RTVE Play.

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