Las 44 mejores películas de terror de todos los tiempos: desde el cine clásico al terror psicológico actual (y dónde verlas en streaming)

Sudores fríos, risas nerviosas, músculos rígidos, gritos ahogados —o no— y, si todo sale bien, alguna noche en la que cuesta particularmente conciliar el sueño. Estos son algunos de los efectos que el cine de terror provoca en nuestros cuerpos y mentes y que, vaya usted a saber por qué, nos encanta experimentar el miedo encerrados en una sala de cine.

El ranking con el mejor cine de terror de la historia

Mientras intentamos desentrañar el misterio de nuestro gusto por el horror y las descargas de adrenalina frente a la pantalla, os invito a repasar en esta lista las 41 mejores películas de terror de todos los tiempos —dejando para el final la joya de la corona, que permanece imbatible—, en la que nos encontraremos desde clásicos atemporales de maestros del género como Alfred Hitchcock, John Carpenter, Tobe Hooper, Dario Argento o David Cronenberg hasta joyas de todos los rincones del planeta, incluyendo Italia, Japón y, por supuesto, España.

Y por si os quedáis con ganas de pasarlo mal frente a la pantalla envueltos en sudores fríos, no dejéis de echar un vistazo a nuestras jugosas selecciones con lo mejor del género disponible en plataformas como Netflix o Disney+, o las listas en las que escogemos lo mejor del cine de terror de 2026, de la década anterior o de lo que llevamos de siglo XXI.

Cine clásico de terror

'El gabinete del Dr. Caligari' ('Das Cabinet des Dr. Caligari', 1920)

Dirección: Robert Wiene. Reparto: Werner Krauss, Conrad Veidt, Friedrich Feher, Lil Dagover, Rudolf Klein-Rogge...

Otro gran ejemplo de cómo el expresionismo alemán supuso el germen del terror que ha trascendido hasta nuestros días es está joya dirigida por Robert Wiene en 1920. Un auténtico despliegue técnico y artístico en el que su impresionante factura y sus escenarios imposibles, fastuosos y pesadillescos, quedan ensombrecidos por un guión que culmina con un giro que, a día de hoy, sigue resultando sorprendente —y repitiéndose hasta la saciedad—. Una auténtica adelantada a su tiempo.

Disponible en Filmin

'M, el vampiro de Düsseldorf' ('M', 1931)

Dirección: Fritz Lang. Reparto: Peter Lorre, Otto Wernicke, Gustav Gründgens, Theo Lingen, Theodor Loos, Georg John...

No podríamos hablar en condiciones de clásicos del expresionismo alemán sin hacer un alto en el camino para centrarnos en la figura de Fritz Lang y, más concretamente, en su aún hoy desasosegante 'M'. Un relato que continúa manteniendo intacta su capacidad de impacto y que atesora un acercamiento de lo más peculiar a la figura del asesino protagonista, interpretado por un Peter Lorre espléndido que consigue aportar una humanidad inusitada a su personaje. Gloriosa.

Crítica de 'M, el vampiro de Düsseldorf' | Disponible en Amazon Prime Video y Filmin

'El doctor Frankenstein' ('Frankenstein', 1931)

Dirección: James Whale. Reparto: Boris Karloff, Colin Clive, Mae Clarke, John Boles, Edward van Sloan, Dwight Frye...

De todas las aproximaciones que los más diversos cineastas han hecho sobre la novela original de Mary Shelley 'Frankenstein o el moderno Prometeo' destaca esta que James Whale firmó en 1931, siendo también, bajo mi punto de vista, la cinta más icónica de toda la serie de monstruos de Universal Pictures. Para el recuerdo queda la eterna caracterización de Boris Karloff como la criatura protagonista —más icónica incluso que el Drácula de Lugosi—; cara y ojos de una de las obras maestras de todos los tiempos.

Crítica de 'El doctor Frankenstein' de James Whale | Disponible en Movistar+

'Nosferatu el vampiro' ('Nosferatu, eine Symphonie des Grauens', 1922)

Dirección: F.W. Murnau. Reparto: Max Schreck, Alexander Granach, Gustav von Wangenheim, Greta Schröeder, GH Schnell...

Esta fantástica adaptación libre del 'Drácula' de Bram Stoker es, a su vez, uno de los grandes hitos del expresionismo alemán. Terror, romanticismo e imágenes perennes que han trascendido al filme —quién no recuerda la sombra del cadavérico Max Schreck caracterizado como el conder Orlok subiendo las escaleras— en un diamante en bruto que sigue fascinando y con la que nacieron muchos de los elementos clave de la narrativa del género, aún vigentes.

Crítica de 'Nosferatu' | Disponible en Filmin y Cultpix

Mejores películas de terror recientes

'Backrooms' (2026)

Dirección: Kane Parsons Reparto: Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve, Finn Bennett, Lukita Maxwell, Mark Duplass

Con 'Backrooms', el jovencísimo Kane Parsons ha moldeado una suerte de versión refinada e hipervitaminada de sus vídeos virales en clave retro-found footage que, respetando las bases que los hicieron triunfar en YouTube, eleva a un nuevo nivel de sofisticación formal. El resultado es un nuevo hito del terror moderno llamado a convertirse en 'El proyecto de la bruja de Blair' para las nuevas generaciones con sus inquietantes espacios liminales y un lore gigantesco que se niega a revelar antes de tiempo. Atmósfera en estado puro.

Crítica de Backrooms | Actualmente no disponible en streaming

'Los pecadores' ('Sinners', 2025)

Dirección: Ryan Coogler. Reparto: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Delroy Lindo

Puede que 'Los pecadores' sea uno de los grandes milagros que nos ha dado el cine de estudio en lo que llevamos de década. Que Ryan Coogler haya sido capaz de gestar un musical vampírico con una lectura racial y sociopolítica tan afilada bajo el ala de un gigante como Warner ya es una anomalía, pero que esto se haya traducido en un espectáculo audiovisual descomunal y en un logro artístico y discursivo de estas dimensiones es harina de otro costal. Imprescindible.

Crítica de 'Los pecadores' | Disponible en HBO Max

'Weapons' (2025)

Dirección: Zach Cregger Reparto: Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher

Después de habernos dejado planchados —en el buen sentido— con su delirante e inclasificable 'Barbarian', vuelve a ser harto complicado etiquetar de forma concisa la 'Weapons' de Zach Cregger. No es comedia, ni terror, ni thriller, sino todo lo contrario —signifique lo que esto signifique—. Es un ejercicio de libertad absoluta con un tercer acto descomunal que deja claro que, en lo que respecta al cine de estudio, aún hay esperanza, y que invita a soñar con un mundo en el que se estrena un ejercicio tan valiente y arriesgado como este, al menos, una vez al mes. Tremenda cosecha de terror la de 2025.

Crítica de Weapons | Disponible en HBO Max y Movistar+

'Babadook' ('The Babadook', 2014)

Dirección: Jennifer Kent. Reparto: Essie Davis, Noah Wiseman, Daniel Henshall, Hayley McElhinney, Barbara West...

Una de las grandes sorpresas que nos ha dado el cine de terror durante los últimos años es esta genialidad australiana dirigida por Jennifer Kent y protagonizada por una Essie Davis descomunal en su papel de madre atormentada. Un estudio sobre el significado del duelo tras la pérdida de un ser querido en clave de terror en el que la exploración de la psique de su protagonista es tan crucial como la representación de sus demonios proyectados en un monstruo que profesa amor por el terror silente de principios del siglo pasado.

Crítica de 'Babadook' | Actualmente no disponible en streaming

'La bruja' ('The Witch', 2015)

Dirección: Robert Eggers. Reparto: Anya Taylor-Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie, Harvey Scrimshaw, Lucas Dawson, Ellie Grainger...

A golpe de clasicismo, sobriedad y unas habilidades en la dirección inusitadas para un debutante, Robert Eggers nos regaló una de las mejores películas de terror de la década. Con un ritmo lento y una atmósfera asfixiante, el realizador va cocinando una historia de esencia folclórica en la que el horror, al igual que el mal, deambula por los bosques de Nueva Inglaterra, acechando, desquiciándote, y esperando para culminar en un tercer acto capaz de desencajar mandíbulas.

Crítica de 'La bruja' | Disponible en Movistar+

'The Lords of Salem' (2012)

Dirección: Rob Zombie. Reparto: Sheri Moon Zombie, Christopher Knight, Dee Wallace, Clint Howard, Udo Kier...

La primera vez que vi 'The Lords of Salem', en el marco del Festival de Sitges, salí de la proyección profundamente decepcionado. Tras dejarla reposar una temporada, le di una segunda oportunidad para terminar arrodillado ante el ejercicio de atmósfera, surrealismo, blasfemia y horror que creó Rob Zombie en 2012. Un auténtico mal viaje alucinógeno que arrastra al extremo en términos visuales y conceptuales la esencia de 'La semilla del diablo' de Roman Polanski. Oro puro al que enfrentarse con la mente bien abierta y dispuesta.

| Actualmente no disponible en streaming

'Hereditary' (2018)

Dirección: Ari Aster. Reparto: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd...

El último gran largometraje de terror estrenado hasta la fecha es, a su vez, uno de los mejores de todos los tiempos. Después de su segundo visionado he podido comprobar que las sensaciones que me transmitió la primera vez no fueron tan sólo fruto del entusiasmo: 'Hereditary' es una auténtica maravilla, compleja, sofisticada, inteligentísima y, lo que es más importante, terrorífica. Mención especial para una Toni Collette que corona una obra que marca un antes y un después en la historia del género y que aún no he conseguido disipar lo más mínimo de mi mente.

Crítica de 'Hereditary' | Disponible en Amazon Prime Video

'Skinamarink' (2022)

Este es uno de esos casos en los que no existe el término medio: a 'Skinamarink', o la amas, o la odias. En mi caso, no tengo ninguna duda de que nos encontramos ante la mejor película de terror estrenada este año dentro de nuestras fronteras. Kyle Edward Ball ha logrado transformar las pesadillas más puras en imágenes con un ejercicio de 100 minutos con alma experimental —pero con una narrativa más estándar de lo que muchos se empeñan en señalar— que, con su juego con las texturas y el sonido, te sumerge en un pantano de horror, sugestión y horrores arraigados en nuestro inconsciente hasta casi ahogarte.

'Crítica de Skinamarink' | Disponible en Filmin

'Déjame salir' ('Get Out', 2017)

Dirección: Jordan Peele. Reparto: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener, Bradley Whitford, Betty Gabriel

Lo de Jordan Peele es espectacular. Pasar de ser uno de los grandes iconos de la comedia más pasada de rosca a uno de los estandartes del terror contemporáneo no parece la ruta más lógica a seguir por un cineasta, pero este debut, además de servirle para levantar un Oscar al mejor guión original, le encumbró gracias a** un cóctel brillante de terror, ciencia ficción y discurso racial** que continúa siendo tan intenso e inteligente como el primer día.

Crítica de 'Déjame Salir' | Actualmente no disponible en streaming

Mejores películas de terror paranormal

'La semilla del diablo' ('Rosemary's Baby', 1968)

Dirección: Roman Polanski. Reparto: Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon, Ralph Bellamy, Sydney Blackmer...

Puede que la mejor palabra que puede usarse para definir 'La semilla del diablo' sea "pesadilla". Durante sus poco más de dos horas de duración, este clásico de Roman Polanski, hipnótico, inquietante y angustioso, se introduce en la mente de Rosemary Woodhouse para explorar sus miedos más terrenales surgidos tras su embarazo, mientras inunda el relato de una atmósfera malsana en la que se cuece algo que escapa a toda lógica y que sigue poniendo los pelos como escarpias hasta al cinéfago más aguerrido.

Crítica de 'La semilla del diablo' | Disponible en Amazon Prime Video

'La profecía' ('The Omen', 1976)

Dirección: Richard Donner. Reparto: Gregory Peck, Lee Remick, David Warner, Billie Whitelaw, Harvey Stephens, Leo McKern...

La figura infantil siempre ha estado estrechamente ligada al cine de terror, pero pocas veces de forma tan icónica e imperecedera como en esta 'La profecía'. Con una dirección sobresaliente del gran Richard Donner, una interpretación principal brillante de Gregory Peck y una de las mejores bandas sonoras del género firmada por Jerry Goldsmith —que se llevó el Oscar, además de una nominación a mejor canción por "Ave Satani"—, la historia de Damien merece un hueco destacado en el Olimpo del género.

Crítica de 'La profecía' | Disponible en Disney+

'Al final de la escalera' ('The Changeling', 1980)

Dirección: Peter Medak. Reparto: George C. Scott, Trish Van Devere, Melvyn Douglas, John Colicos, Jean Marsh, Barry Morse...

Este clásico de culto de Peter Medak demuestra que, con inteligencia, buena maña en la dirección y un dominio absoluto de la creación de atmósferas, puedes conseguir que una pelota rebotando en unos escalones consiga helar la sangre del espectador. Magnífica y quintaesencial historia de fantasmas que abraza sin contemplaciones los clásicos del subgénero para dar forma a una cinta espeluznante, trágica e incluso emotiva.

| Actualmente no disponible en streaming

'Suspense' ('The Innocents', 1961)

Dirección: Jack Clayton. Reparto: Deborah Kerr, Peter Wyngarde, Megs Jenkins, Pamela Franklin, Martin Stephens...

Tomando como base la novela de Henry James "Otra vuelta de tuerca", adaptada al guión cinematográfico nada menos que por el mismísimo Truman Capote, 'Suspense' llevó el terror sobrenatural a un nuevo nivel. Más allá de su impecable narrativa visual y su expresionista —e impoluta— fotografía en blanco y negro, este clásico de Jack Clayton destacó por sus precisas y controvertidas lecturas sobre el aislamiento infantil y la represión sexual.

Disponible en Filmin

'El resplandor' ('The Shining', 1980)

Dirección: Stanley Kubrick. Reparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone...

Ese genio indiscutible llamado Stanley Kubrick dominó todos y cada uno de los géneros que abordó a lo largo de su carrera. No es de extrañar dado su excepcional talento que su incursión en el terror diese como resultado una obra maestra como lo es 'El resplandor'. Una proeza técnica, formal y conceptual que te sumerge en los imposibles pasillos y habitaciones del hotel Overlook mientras te invita a perder la cabeza junto al desquiciado Jack Torrance en una pesadilla del más alto nivel.

Crítica de 'El Resplandor' | Disponible en HBO Max y Movistar+ y Filmin

'El proyecto de la bruja de Blair' ('The Blair Witch Project', 1999)

Dirección: Daniel Myrick, Eduardo Sánchez. Reparto: Heather Donahue, Michael C. Williams, Joshua Leonard, Patricia DeCou, Sandra Sánchez...

Si bien es cierto que antes de 1999 existieron grandes cintas que jugaron con el mockumentary en clave de terror como 'Holocausto caníbal' o la genial 'Ocurrió cerca de su casa', 'El proyecto de la bruja de Blair' —si excluimos a la televisiva 'Alien Abduction', estrenada un año antes— fue pionera en emplear el lenguaje del found-footage tal y como lo concebimos hoy día. Además de por ser un punto de inflexión; su juego con el fuera de campo, su espeluznante tramo final, su variedad en el uso de formatos y su innovadora campaña promocional la hacen una digna representante del género en esta lista.

Crítica de 'El proyecto de la bruja de Blair' | Disponible en Lionsgate+ y Netflix

'Suspiria' (1977)

Dirección: Dario Argento. Reparto: Jessica Harper, Stefania Casini, Flavio Bucci, Udo Kier, Miguel Bosé...

Dario Argento, uno de los máximos exponentes del giallo italiano, debía hacer acto de presencia en esta recopilación, y trabajos merecedores de hacerlo no es que faltasen —'El pájaro de las plumas de cristal', 'Rojo oscuro', 'Phenomena'...—. No obstante, he decidido decantarme por la soberbia 'Suspiria' para darle representación; un ejercicio de estilo único, hermoso a su manera y dirigido con una exquisitez muy poco habitual.

Disponible en Filmin

'El más allá' ('L'aldila', 1981)

Dirección: Lucio Fulci. Reparto: Catriona MacColl, David Warbeck, Cinzia Monreale, Antoine Saint-John, Veronica Lazar, Anthony Flees...

Puede que su guión, sus diálogos y algunas interpretaciones no estén a la altura de algunas de las cintas que engrosan esta lista, pero 'El más allá' de Lucio Fulci es digna de compartir espacio con las grandes obras del género al encontrarse entre sus fotogramas la culminación de un estilo. Gore italiano de diseño que concentra todas las obsesiones del director en una hora y media de violencia estilizada y un surrealismo estremecedor, y que culmina con un tercer acto demencial.

Disponible en Flixolé

'Onibaba' (1964)

Dirección: Kaneto Shindô. Reparto: Nobuko Otowa, Jitsuko Yoshimura, Kei Satô, Jukichi Uno, Taiji Tonoyama, Kentarô Kaji...

La primera toma de contacto con 'Onibaba' te cautiva con su maravilloso tratamiento formal, con una espectacular fotografía en blanco y negro y un trabajo de cámara en el que encuadres y movimientos se mueven por los terrenos de esa poesía visual nipona que se suele asociar a los cineastas de mayor renombre del país. Pero lejos de ser un hermoso envoltorio vacío, dentro de todo esto yace un terror simple y primitivo, condensado en esa oscuridad mundana y terrenal que alberga el ser humano en su interior.

| Actualmente no disponible en streaming

'El ente' ('The Entity', 1982)

Dirección: Sidney J. Furie Reparto: Barbara Hershey, Ron Silver, George Coe, Margaret Blye

Puede que esta película de terror estrenada en 1982 basada, presuntamente, en hechos reales, no sea la más sutil de la historia, pero sus 100 minutos nos dejan uno de los peores posvisionados a los que nos podamos enfrentar. Las agresiones sexuales constantes a las que somete a la protagonista un ser sobrenatural no solo están rodadas con una crudeza inusitada; además, permiten articular un discurso feminista que, tristemente, no ha envejecido. Ojo a la asfixiante banda sonora de Charles Bernstein, que llegó a reciclar Quentin Tarantino en su 'Malditos bastardos'.

Disponible en Filmin

'El exorcista' ('The Exorcist', 1973)

Dirección: William Friedkin. Reparto: Linda Blair, Max von Sydow, Ellen Burstyn, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn...

La reina indiscutible del cine de terror. No importa cuántos años pasen; esta maravilla firmada por William Friedkin continúa siendo tan escalofriante como el primer día gracias a su impoluta dirección, a un diseño de sonido espeluznante y, por supuesto, a una precoz Linda Blair inmensa en su papel de Regan McNeal. Un auténtico hito rodeado por un extraño halo profano que asfixia por igual a todo tipo de espectadores independientemente de sus creencias.

Crítica de 'El Exorcista' | Actualmente no disponible en streaming

Mejores películas de terror psicológico

'Psicosis' ('Psycho', 1960)

Dirección: Alfred Hitchcock. Reparto: Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Vera Miles, John McIntire...

¿Qué podríamos esperar de alguien catalogado como el "maestro del suspense" si no una obra maestra como 'Psicosis'? En ella, el bueno de "Hitch", ademas de sentar —discutiblemente— las bases del slasher, destrozó los nervios del público de principios de los sesenta con uno de los giros de guión más celebrados de la historia, ejecutado en una escena que continúa marcada a fuego en el imaginario colectivo por culpa de un cuchillo, una ducha y una malograda mujer.

Crítica de 'Psicosis' | Actualmente no disponible en streaming

'El fotógrafo del pánico' ('Peeping Tom', 1960)

Dirección: Michael Powell. Reparto: Karlheinz Böhm, Moira Shearer, Anna Massey, Maxine Audley, Esmond Knight...

Si dudamos de que 'Psicosis' sea la "madre" del slasher es debido a que también en 1960 se estrenó 'El fotógrafo del pánico'; un fascinante trabajo del siempre brillante Michael Powell que exploraba la psique del asesino en serie canónico mientras unía perversión, violencia y cine como pocas han conseguido hasta la fecha. Una suerte de grotesco estudio sobre el proceso creativo y la figura del autor tan atípico como sobresaliente.

Disponible en Cultpix

'¿Quién puede matar a un niño?' (1976)

Dirección: Narciso Ibañez Serrador Reparto: Lewis Fiander, Prunella Ransome, Antonio Iranzo, Maria Luisa Arias, Miguel Narros

Y ya que hablamos de la revolución zombi —perdón, infectada— marca España, no podemos pasar por alto una de las grandes joyas de nuestra filmografía patria. Esta maravilla dirigida por Chicho Ibañez Serrador y basada en la novelad e Juan José Plans que, a golpe de tensión e ingenio narrativo, se eleva como la mejor y más aterradora campaña anticonceptiva que podamos imaginar. Maravillosa.

Disponible en FlixOlé y Movistar+

'Martyrs' (2008)

Dirección: Pascal Laugier. Reparto: Mylène Jampanoï, Morjana Alaoui, Catherine Bégin, Robert Toupin, Patricia Tulasne...

Puede que la máxima representante de la ola de terror extremo francés iniciada a principios de siglo conocida como "Nouvelle Horreur Vague" sea la fantástica 'A l'interieur' de Alexandre Bustillo y Julien Maury, pero mis gustos personales me invitan a dar representación a esta corriente gala con la brutal 'Martyrs' de Pascal Laugier. Una de las últimas "películas con ambulancia en la puerta" que recuerdo haber visto en el Festival de Sitges, de una violencia demencial y con un final que no sabría etiquetar como genial o como estúpido, pero que no deja indiferente.

| Actualmente no disponible en streaming

'Las diabólicas' ('Les diaboliques', 1955)

Dirección: H.G. Clouzot. Reparto: Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Jean Brochard...

Al igual que cintas como 'Psicosis', 'Las diabólicas' circula por esa estrecha línea que conforma la frontera entre el thriller y el terror. Pero esto no es lo único que hermana a este magnífico trabajo con la obra del maestro del suspense; ya que tanto en niveles de dirección como, sobre todo, en la construcción de su magnífico e intrigante guión, la obra dirigida por H.G. Clouzot bien podría pasar por una de los mejores piezas de Alfred Hitchcock, y eso sólo puede ser sinónimo de excelencia.

| Actualmente no disponible en streaming

'Los ojos sin rostro' ('Les yeux sans visage', 1960)

Dirección: Georges Franju. Reparto: Pierre Brasseur, Alida Valli, Juliette Mayniel, Edith Scob, François Guérin...

Con su segundo largometraje tras 'La cabeza contra la pared', el cineasta galo Georges Franju dio forma a una brillante deconstrucción del arquetípico científico loco en un filme impulsado por una grotesca voluntad casi poética y por unos ambientes tan irrespirables como cautivadores. El crimen impulsado por la culpabilidad y el amor paternal es el eje central de una obra maestra cuya iconografía permanece intacta y lejos de caducar.

Disponible en Filmin

Mejores películas con monstruos, zombis y asesinos

'Halloween' (1978)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Jamie Lee Curtis, Donald Pleasence, Nancy Loomis, P.J. Soles, Charles Cyphers, Kyle Richards...

Rodando en unos 20 días y con una limitación de recursos más que obvia —tenían que recoger reutilizar hasta las hojas que aparecían en el suelo de la calle entre plano y plano—, el maestro John Howard Carpenter revolucionó el terror sentando cátedra y marcando un antes y un después en el subgénero del slasher con este clásico de culto imperecedero. Una mirada fantasmagórica sobre el mal más puro, encarnado en un gigantesco Michael Myers aferrado al imaginario popular desde hace cuarenta años.

Crítica de 'Halloween' | Disponible en Cultpix y Movistar+

'Pesadilla en Elm Street' ('A Nightmare on Elm Street', 1984)

Dirección: Wes Craven. Reparto: Heather Langenkamp, Robert Englund, Johnny Depp, John Saxon, Lin Shaye, Joe Unger, Charles Fleischer...

Es muy complicado pensar en personajes míticos del género y que el "bueno" de Freddy Krueger, interpretado por el entrañable Robert Englund, no aparezca entre los cinco primeros. Con 'Pesadilla en Elm Street', Wes Craven llevó el terror al mundo de los sueños en una película que mantiene tan intacta su brutalidad como fresco un poderoso imaginario que supuso la coronación definitiva del director como uno de los titanes del horror cinematográfico de todos los tiempos.

Disponible en Movistar+

'La matanza de Texas' ('The Texas Chainsaw Massacre', 1974)

Dirección: Tobe Hooper. Reparto: Marilyn Burns, Paul A. Partain, Edwin Neal, Jim Siedow, Allen Danziger, Gunnar Hansen...

La más clara y fiel representación de la crudeza sin tregua que reinó en el terror durante los años setenta fue esta ópera prima valiente, salvaje y horripilante con la que Tobe Hooper marcó nuevos caminos que seguir en el género. Por encima de su eterno Cara de Cuero quedan los desgarradores gritos de la encantadora final girl interpretada por Marilyn Burns y un estilo formal único, con una cámara casi documental y un acertado —y espectacular— uso del 16mm más sucio.

Critica de 'La matanza de Texas' | Disponible en Amazon Prime Video y Filmin

'Scream. Vigila quien llama' ('Scream', 1996)

Dirección: Wes Craven. Reparto: Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Matthew Lillard, Rose McGowan, Skeet Ulrich, Drew Barrymore...

Cuando parecía que en el subgénero del slasher todo estaba escrito, apareció Wes Craven para revitalizarlo por completo en un ejercicio con vocación metacinematográfica que terminó trascendiendo como clásico de culto y como uno de los máximos representantes del terror de los 90. Puede que su segunda parte perfeccionase la fórmula, pero la 'Scream' original insufló nueva vida a los asesinos enmascarados con ganas de cazar unos cuantos adolescentes con un maravilloso extra de cinefilia entre sus fotogramas.

Disponible en HBO Max

'Posesión infernal' ('Evil Dead', 1981)

Dirección: Sam Raimi. Reparto: Bruce Campbell, Ellen Sandweiss, Betsy Baker, Richard DeManincor, Theresa Tilly, Scott Spiegel...

Esta pequeña película, autofinanciada y construida utilizando únicamente como materiales talento, dedicación y pasión por el medio, pese a sus carencias, consiguió pasar a la historia del cine para ser recordada como una de las mejores películas de terror de todos los tiempos. Y no sólo eso, creó un mito encarnado en su momento por un Bruce Campbell al que aún le quedaban unos cuantos años de maduración, y que sigue tan vigente como en el primer día. Un debut intachable y poseedor de un estilo propio inconfundible.

Disponible en Filmin

'La cosa' ('The Thing', 1982)

Dirección: John Carpenter. Reparto: Kurt Russell, Wilford Brimley, Keith David, David Clennon, Richad Dysart, Donald Moffat...

Aunque mi obra predilecta de John Carpenter sea la genial 'En la boca del miedo', he de reconocer que el master of horror tocó techo en 1982 con este remake de 'El enigma de otro mundo', que dirigió su idolatrado Howard Hawks en 1951. Con 'La cosa', el autor refinó hasta su punto álgido su sello personal, desatando el terror en medio de la Antártida en un ejercicio aterrador, con unos efectos visuales aún hoy fascinantes y con una representación del mal que, de nuevo, trasciende los límites de lo humano.

Crítica de 'La cosa' | Actualmente no disponible en streaming

'Tiburón' ('Jaws', 1975)

Dirección: Steven Spielberg. https://www.espinof.com/autor/kiko-vega: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Lorraine Gary, Murray Hamilton...

Poco queda por decir que no se haya comentado ya como esta obra maestra ya no sólo del género que nos ocupa, sino de la historia del cine. Una clase magistral de dirección y dominio del suspense que brilla tanto en su faceta de película de terror —concentrada en su primera mitad—, como en la de aventura marítima en la que deriva el relato una vez su trío de carismáticos protagonistas salen a la caza del monstruo que arrasa las playas de Amity.

Crítica de 'Tiburón' | Actualmente no disponible en streaming

'Alien, el octavo pasajero' ('Alien', 1979)

Dirección: Ridley Scott. Reparto: Sigourney Weaver, John Hurt, Veronica Cartwright, Harry Dean Stanton, Ian Holm...

Concebida a través de una idea tan interesante como trasladar 'Tiburón' a bordo de una nave espacial, 'Alien' nació en 1979 para pasar a la historia como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. Y esto no fue únicamente debido al horripilante diseño del xenomorfo creado por H.R. Giger, sino por una dirección excepcional de Ridley Scott que nos regaló varias de las imágenes más impactantes del género y por un guión escrito por Dan O'Bannon que jugaba con el inconsciente del espectador abordando temáticas psico-sexuales de lo más incómodas.

Crítica de 'Alien, el octavo pasajero' | Disponible en Disney+

'La noche de los muertos vivientes' ('Night of the Living Dead', 1968)

Dirección: George A. Romero. Reparto: Judith O'Dea, Duane Jones, Marilyn Eastman, Karl Hardman, Judith Ridley, Keith Wayne...

Tomando como fuente de inspiración las criaturas vampíricas de la novela 'Soy Leyenda' de Richard Matheson, George A. Romero dio vida al que hoy conocemos como el zombi moderno; ese que caminaba lento e incansable únicamente movido por el hambre de carne humana y que transmitía su condición de muerto viviente a todo aquél que hincaba el diente. Con este clásico de ínfimo presupuesto, Romero influenció a incontables generaciones de cineastas, alimentando un mito que continúa muy presente en el séptimo arte —aunque a velocidades algo más altas—.

Disponible en Filmin, Amazon Prime Video, FlixOlé y Cultpix

'La mosca' ('The Fly', 1986)

Dirección: David Cronenberg. Reparto: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel, Leslie Carlson...

Una nueva muestra de que los remakes pueden regalarnos obras memorables es esta catedral del body-horror rubricada por el maestro David Cronenberg. Bien podríamos haber añadido en su lugar otros hitos del realizador como 'Videodrome' o 'Cromosoma 3', pero la malsana transformación del enorme Jeff Goldblum y la cruel y devastadora lectura que ofrece el filme sobre la enfermedad, el envejecimiento y el deterioro a los que todos estamos condenados sin excepción, sitúan a 'La mosca' en lo alto del podio.

Crítica de 'La mosca' | Disponible en Disney+

'[•REC]' (2007)

Dirección: Jaume Balagueró, Paco Plaza. Reparto: Manuela Velasco, Ferrán Terraza, Jorge Serrano, Pablo Rosso, David Vert...

Recuerdo ver '[•REC]' por primera vez, hace ya once años —cómo pasa el tiempo—, durante el Festival de Sitges en un pase abarrotado de público. Los gritos generalizados, las risas nerviosas, los aplausos y los momentos en los que ni uno solo de los presentes era capaz de respirar por culpa de una tensión que se cortaba con un cuchillo fueron suficientes señales de que, en efecto, estábamos presenciando algo nunca visto, único y de una intensidad asombrosa. Plaza y Balagueró haciendo historia en el terror en un piso de la Rambla Catalunya de Barcelona. Ni más, ni menos.

Crítica de '[Rec]' | Disponible en Amazon Prime Video

'The Descent' (2005)

Dirección: Neil Marshall. Reparto: Shauna Macdonald, Natalie Jackson Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder...

El realizador británico Neil Marshall ha terminado convirtiéndose en uno de esos artesanos a los que llamar cuando tienes una producción ambiciosa con muy poco presupuesto. Con cuatro duros, el bueno de Neil te rueda la batalla de Aguasnegras de 'Juego de Tronos' o te introduce de lleno en una cueva con un grupo de espeleólogas en una de las cintas más claustrofóbicas y terroríficas que nos ha dado el siglo XXI. Unos personajes brillantes, un terror brutal y a flor de piel y un mid point que transforma el filme en un auténtico y divertidísimo infierno.

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'28 días después' ('28 Days Later', 2002)

Dirección: Danny Boyle. Reparto: Cillian Murphy, Naomie Harris, Megan Burns, Brendan Gleeson, Christopher Eccleston...

Aunque exista algún que otro precedente, fue Danny Boyle, junto a un Alex Garland confinado a la sala de escritura antes de arrasar con 'Ex-Machina' y 'Aniquilación', quien puso de moda a los zombis rápidos infectados con su espectacular '28 días después'. Una joya del subgénero que hibridó el uso de vídeo y 35mm, jugando además con las velocidades de obturación para darle un look único a la película que enriqueció la brutalidad y caos asociados a su descarnada violencia.

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'Déjame entrar' ('Låt den rätte komma in', 2008)

Dirección: Tomas Alfredson. Reparto: Kåre Hedebrant, Lina Leandersson, Per Ragnar, Henrik Dahl, Karin Bergquist...

El cine de terror confluye excepcionalmente con el cine de autor de esencia nórdica en esta adaptación de la novela de John Ajvide Lindqvist —también guionista del filme— celebrada en medio mundo por su maravillosa factura técnica, su trabajo de cámara y fotografía —impresionante su uso de la profundidad de campo— y, sobre todo, por la encantadora y violenta relación de amistad, de un romanticismo clásico, entre el pequeño Oskar y la siniestra Eli.

Crítica de 'Déjame entrar' | Disponible en Filmin y Amazon Prime Video

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