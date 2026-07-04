"Quentin se convirtió en algo totalmente distinto". La película que Tarantino quiere que todos olvidemos, un desastre anunciado desde el minuto uno

Quentin Tarantino lleva años diciendo que va a retirarse del cine después de su décima película, algo que iba a ocurrir con 'The Movie Critic', antes de cancelar el proyecto. Sin embargo, es un asunto cuestionable si ya ha dirigido diez películas. Hay un par de excepciones a la hora de contarlas ya que siempre ha dejado fuera 'My Best Friend's Birthday', que fue su debut, y él cuenta las dos películas de 'Kill Bill' como solamente una. Además, hay otro título en el que participó como realizador justo después de hacer 'Pulp Fiction' y que no incluye en su filmografía.

Me refiero a 'Four Rooms', una película dividida en cuatro episodios, cada uno de ellos dirigido por un realizador distinto. El primero lo firma Allison Anders, el segundo Alexandre Rockwell, el tercero Robert Rodriguez y del último se ocupa Tarantino. El único hilo conductor de la película es que transcurre en un hotel y que en todas las historias aparece Tim Roth como un botones de lo más peculiar.

Historia de un desastre

Vapuleada por la crítica en el momento de su estreno, e ignorada por el público, parece lógico que Tarantino no quiera acordarse de esta obra y no suela hablar de ella. Además, el hecho de ser una antología es la excusa perfecta para no incluirla entre sus otros trabajos, pero me da que la tensión que hubo durante su realización también tiene bastante que ver.

Por lo pronto, la película era originalmente 'Five Rooms', pero Richard Linklater se bajó del barco antes de que la película saliera adelante de forma definitiva. De hecho, Tarantino también estuvo a punto de dejarla debido al estrés provocado por todo el boom relacionado con 'Pulp Fiction'.

La presión ejercida por Allison Anders, que era su ex, resultó la razón definitiva para que se quedase, tal y como comentaba Alexandre Rockwell en un artículo publicado en 1995 en la revista Premiere:

"Allison apeló a su sentido de la lealtad. Le humilló y le avergonzó. Muy buenos motivadores."

Todo eso tuvo sus consecuencias después, ya que Anders y Rockwell se vieron obligados a recortar de forma notable sus segmentos, algo clave para que fueran vistos en todo momento como los eslabones débiles de la película. Tampoco ayudó que 'Four Rooms' fuese finalmente una producción de Miramax, tal como recordaba Anders en el libro 'Sexo, mentiras y Hollywood': "Una vez que la película fue a Miramax, pasó a ser algo totalmente distinto. Porque Quentin se convirtió en algo totalmente distinto".

Rockwell señalaba en el mismo libro que él fue el impulsor de la película, pero que una vez comenzó el rodaje, todo cambió: "Yo fui quien lanzó la idea y era uno de los productores ejecutivos, pero si quería un mondadientes o una taza de café, me decían: 'Mejor consúltalo con Quentin'. Siempre estaban cuestionándome".

Asismismo, se aprobó la primera versión del guion sin dar a opción a cambios, algo que horrorizó a Anders, y los problemas fueron a más cuando llegó la hora de cuadrar la duración. Ya he señalado antes que fueron las historias de Rockwell y Anders las únicas que sufrieron cortes, algo que ella resume así:

"Si Quentin no hubiera sido tan famoso, si todos hubiéramos podido estar al mismo nivel, él también tendría que haber tenido que acortar su parte."

Tampoco ayudó que Harvey Weinstein despreciase abiertamente a Anders y a Rockwell, algo que incluso llevó a que recortase más escenas de la historia de ella a sus espaldas. Todo eso llevó a que la cineasta se negase a participar en la campaña promocional y a que confrontase directamente a Tarantino:

"Quentin y yo pasamos una época difícil. Dentro de cincuenta años seguiré queriendo ser su amiga, pero él no crecerá si todo el mundo sigue besándole el culo. Le dije: '¿Qué prefieres, que hagamos una película maravillosa o que todos te besemos el culo?'. Y él me respondió: 'La verdad, me gustaría que me besarais un poquito el culo'."

Allison Anders y Alexandre Rockwell nunca volverían a trabajar con Quentin Tarantino, aunque este último sí volvió a colaborar en varias ocasiones con Robert Rodriguez. De hecho, la experiencia aciaga de esta producción quedó rápidamente en el olvido gracias al éxito de 'Abierto hasta el amanecer', dirigida por Rodriguez con guion de Tarantino, cuyo estreno tuvo lugar menos de un mes después del lanzamiento de 'Four Rooms'.

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