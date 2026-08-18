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La actriz de 'Scream' Hayden Panettiere denunció el fracaso de la industria a la hora de proteger a las mujeres jóvenes: "Soy como Dory de Buscando a Nemo"

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La actriz de 'Heroes' dejó por escrito en su autobiografía las experiencias más duras de su vida y los abusos que sufrió en Hollywood

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Hayden Panettiere
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Belén Prieto

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La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años ha puesto de nuevo el foco sobre su  vida, que estuvo marcada por el éxito desde una edad muy temprana, pero también por experiencias personales y profesionales complicadas. Panettiere comenzó a trabajar en Hollywood cuando apenas tenía 5 años y alcanzó la fama internacional gracias a 'Heroes', 'Nashville' y 'Scream 4', pero detrás de esa trayectoria había una larga lucha contra la drogadicción, el alcoholismo y la depresión. 

En su autobiografía 'This Is Me: A Reckoning', publicada en mayo de este año, la actriz no solo repasó sus problemas de salud y las consecuencias de haber crecido dentro de la industria, sino que también denunció algunas de las prácticas abusivas que sufrió durante su carrera. 

Crecer en Hollywood 

Panettiere empezó a trabajar siendo una niña, protagonizando la telenovela de ABC 'One Life to Live' con tan solo 5 años. Ese ascenso precoz tuvo un enorme impacto en su vida y, según explicó ella misma, estuvo relacionado con algunas de las dificultades que llegó a arrastrar durante años. Lejos de presentar su historia únicamente como una sucesión de éxitos, la actriz utilizó 'This Is Me: A Reckoning' para hablar de sus adicciones, la depresión y las experiencias que marcaron su relación consigo misma. 

"Todo el dolor que he sufrido me ha permitido alcanzar un nivel de empatía y comprensión hacia todo lo que mis seres queridos han enfrentado y, sobre todo, hacia mí misma. También me ha dado cierta determinación. Soy como Dory, la pequeña pez de Buscando a Nemo, que sigue nadando incluso cuando se enfrenta a una manada de tiburones".
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Uno de los capítulos más duros de la autobiografía es precisamente el que dedica a las experiencias de abuso que sufrió durante sus años en Hollywood. Panettiere relató, por ejemplo, un episodio ocurrido en 2008, cuando protagonizaba 'Heroes', en el que un ejecutivo de alto perfil de NBC la besó en los labios durante una fiesta. Para ella, aquel tipo de comportamiento formaba parte de una realidad mucho más amplia que las jóvenes actrices podían encontrarse dentro de la industria, especialmente cuando comenzaban sus carreras siendo menores y crecían rodeadas de adultos con mucho más poder.

La actriz también contó un episodio especialmente perturbador que vivió cuando tenía 19 años, durante una fiesta en un apartamento lleno de celebridades. Según su relato, un actor y director ganador del Oscar la acorraló cuando estaba a punto de marcharse y consiguió que mirara sus genitales. 

"Bajé la mirada y me quedé impactada. Los testículos de aquel respetado y premiado actor estaban al descubierto, asomando por la cremallera… Hasta ese momento, los hombres de Hollywood siempre habían sido amables y respetuosos conmigo. Puede que hubiera habido algún que otro beso o algún comentario inapropiado, pero nada había cruzado la línea"
Hayden Panettiere en la saga 'Scream'

Lo más relevante del testimonio de Panettiere es que no se limita a enumerar episodios concretos, sino que muestra las consecuencias de crecer dentro de una industria en la que los límites podían difuminarse con facilidad. La actriz decidió poner por escrito experiencias que durante años permanecieron en silencio y utilizó su propia historia para hablar de la vulnerabilidad de quienes llegan a Hollywood siendo niños y de la responsabilidad de los adultos que los rodean. 

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