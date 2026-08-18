"Nos van a odiar". Los creadores de 'Linternas' advierten a los fans tras el impactante final del primer episodio

Desde su primer episodio, 'Linternas' ha dejado claro que no quiere ser otra serie de superhéroes en la que todo vuelve a su sitio después de cada aventura. La producción de HBO ha empezado fuerte y, contra todo pronóstico, ha matado a un personaje importante, dejando a uno de los protagonistas solo frente a las consecuencias de lo ocurrido.

El giro ha pillado por sorpresa a los espectadores, pero también es una decisión que sus creadores, Damon Lindelof y Tom King han defendido desde el principio. Para ellos, eliminar a uno de los personajes más esperados del nuevo Universo DC era precisamente la manera de evitar que la historia cayese en el eterno ciclo de los superhéroes que sufren, aprenden y finalmente regresan al mismo punto de partida.

Ojo, a partir de aquí habrá spoilers del episodio

"Solo soy una persona normal"

La historia arranca con Hal y John investigando un misterioso caso en Rushville, Nebraska, pero la serie juega con distintas líneas temporales hasta revelar que Hal aparece muerto años después en el mismo campo de fútbol relacionado con la investigación.

Para Lindelof, provocar una reacción tan fuerte era una parte fundamental del plan. "Queremos que el público se sienta triste, queremos que se enfade y que se confunda", dijo Lindelof a DiscussingFilm.

De hecho, uno de los motivos principales detrás de esta decisión es precisamente evitar uno de los problemas que los creadores detectan en muchas historias de superhéroes: que los personajes apenas cambian a pesar de todo lo que les sucede. Lindelof explicó que muchas veces los protagonistas atraviesan una temporada entera para terminar prácticamente en el mismo lugar en el que empezaron.

Pero 'Linternas' busca justo lo contrario con John Stewart, que pierde de golpe al mentor que debía acompañarle en su camino y se ve obligado a continuar sin Hal a su lado. La muerte, por tanto, no está planteada únicamente como un shock, sino como el acontecimiento que marcará el desarrollo del personaje durante la temporada.

Además, la serie ya había dejado una pista delante de nuestras narices. En uno de los primeros momentos del episodio, Hal le dice a John que la única manera de conseguir el anillo es quitándoselo de su "mano fría y muerta". Después de descubrir su destino, la frase adquiere un significado completamente diferente y se convierte en una especie de aviso de lo que estaba por venir. Lindelof explicó que el equipo quería explorar precisamente qué supone para John escuchar esas palabras y terminar convirtiendo una frase aparentemente anecdótica en una pieza importante del arco de la historia.

Pero los creadores no llegaron a esta decisión sin más. Lindelof reconoció que él y Tom King debatieron si realmente debían matar a Hal, aunque terminaron considerando que el misterio necesitaba una víctima que significara algo para los espectadores. En lugar de presentar a un personaje desconocido y utilizarlo como simple cadáver para poner en marcha la investigación, optaron por alguien cuya muerte fuese capaz de sacudir tanto a John como al público. Y son plenamente conscientes del riesgo que implica: Lindelof incluso admitió que "los fans nos van a odiar", especialmente porque muchos espectadores llevan más de diez años esperando volver a ver a Hal Jordan.

Aun así, Lindelof cree que es injusto que se juzgue la decisión únicamente por lo ocurrido en el primer episodio. Para él, la verdadera prueba llegará cuando termine la temporada y podamos comprobar qué consecuencias ha tenido la muerte de Hal en la historia de John y en el misterio que investiga.

"Lo que más importa es en qué punto se encuentran al final del octavo episodio y si consideran que era un giro necesario para que la historia avanzara", explicó. Tom King, además, quiso dejar claro que Lanterns no está concebida como una serie secundaria dentro del nuevo Universo DC, sino como una pieza con auténtico peso en el futuro de la franquicia: "Sí, esto importa. Es importante", afirmó. Ahora queda comprobar cuáles serán las consecuencias.

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