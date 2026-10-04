Que te despidan de Studio Ghibli no es el fin del mundo. Mamoru Hosoda se negó a dirigir 'El castillo ambulante', pero al final salimos todos ganando

Uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo Studio Ghibli es que todo el peso creativo parece reposar en los hombros de Hayao Miyazaki. Hace treinta años la situación era un tanto distinta, con el estudio apostando por otros directores para capitanear sus futuros proyectos.

A principios de los años 2000 le llegó su gran oportunidad a Mamoru Hosoda, que por aquel entonces había trabajando en 'Digimon Adventure', 'One Piece' , pero se iba a estrenar como director de largometraje en Studio Ghibli.

La vida da muchas vueltas, y para bien

En 2001 la carrera de Hosoda recibió un impulso tremendo cuando se anunció que dirigiría 'El castillo ambulante', la adaptación de la novela del mismo nombre de Diana Wynne Jones. La película llevaba ya un año en producción y tenía su estreno previsto para 2003, pero las cosas no fueron rodadas para el director y Ghibli.

Miyazaki ya había realizado diseños y una propuesta para la película, y Hosoda se metió al proyecto con muchísimo entusiasmo. Venía muy recomendado por sus supervisores y compañeros de Toei Animation, especialmente tras su etapa en 'One Piece' y el corto de 'Digimon Adventure' que dirigió, pero tras meses trabajando en Ghibli, Hosoda no terminaba de sentirse cómodo.

Nunca se ha desvelado de manera oficial por qué Hosoda dejó 'El castillo ambulante', pero con el tiempo se han ido dejando caer ciertas pistas que apuntan a que desde Ghibli en realidad querían un director de encargo que hiciera la película como si la estuviese haciendo el propio Miyazaki. Y, en su lugar, Hosoda tenía sus propias ideas de cómo debía ser la película, algo que no casaba con la visión que tenían en Ghibli.

"La diferencia entre la película que yo quería hacer y cómo ellos querían hacerla era demasiado grande, así que tuve que dejar el proyecto", confesó Hosoda en una entrevista con Polygon. "Yo estaba muy emocionado, pero con Ghibli hay un cierto... tono, unas reglas que tienes que seguir".

Tener que dejar Studio Ghibli puede parecer el fin de la carrera de un animador, especialmente cuando aún está despegando, pero a Hosoda le salieron las cosas rodadas. El director terminó volviendo a Toei y estrenó su primera película como director en 2005: 'One Piece: El Barón Omatsuri y la Isla de los Secretos', que sin duda está considerada como una de las mejores de la franquicia.

No solo eso, al año siguiente estrenaría 'La chica que saltaba a través del tiempo', un romance de ciencia ficción que le propulsaría al estrellato y abrió la puerta a lo grande para su carrera. Después vendrían 'Summer Wars', 'Los niños lobo', y una larga lista de obras originales que ya ha venido desarrollando desde el estudio que él mismo fundó, Studio Chizu.

Así que, que te despidan de Ghibli no tiene por qué significar el fin del mundo. Por su lado, Hayao Miyazaki terminó dirigiendo 'El castillo ambulante' con un potente alegato contra la guerra de Irak, a su gusto y como él mismo sabe, dejándonos una de las películas más bonitas de su filmografía. Al final, terminamos ganando todos.

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