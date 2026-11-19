En Estados Unidos, la animación es un medio que cada vez se utiliza más para regalarnos ritmos imposibles, escenas acrobáticas y un ritmo espídico, tratando de captar la mirada del espectador más acostumbrado a TikTok y los hábitos de consumo actuales. Y mientras tanto, al otro lado del charco, en Francia se han empeñado en contrarrestar el estrés audiovisual con colores pastel, tonos pausados, historias que ponen la emoción en el centro y escenas que contrarrestan el espíritu de la inmediatez con el poder del corazón.

No, ‘Iron Boy’ no es la precuela de ‘Iron Man’

Es el caso de ‘Iron Boy’, una preciosa película francobelga que, al igual que la maravillosa ‘Little Amelie’ a principios de este año, utiliza acuarelas y tinta para crear un estilo visual que se hace único desde el primer momento. El mismo guion podría haber estado rodado con actores reales sin mucho problema, pero el poder de la animación lo transforma, eleva y convierte en algo totalmente distinto e inesperado, exagerando los movimientos y convirtiendo cada cotidianeidad en pura magia.

Hay que luchar activamente para no dejarse llevar por la belleza, la calma y el barullo preadolescente de ‘Iron Boy’, una película que, de manera inesperada, acaba teniendo tintes de ciencia-ficción y fantasía en unos momentos arrebatadores. Louis Clichy, que viene de co-dirigir las fabulosas versiones en 3D de Astérix (‘La residencia de los dioses’ y ‘El secreto de la poción mágica’), ha utilizado el timing perfecto del guerrero galo para una comedia que funciona siempre, sin desdeñar unas secuencias de acción que, dentro de su tranquilidad, son francamente impactantes.

Pero todo esto no significa que ‘Iron Boy’ se deje llevar por lo empalagoso o por una belleza sin fondo. Al contrario: esconde una profunda amargura paterno-filial entre el hijo incomprendido que quiere ponerse en el centro de todas las miradas, el favorito que necesita escapar y hacerse cargo a toda costa, y un padre que, al borde de la bancarrota, entrega su alma al mejor postor. Aunque el foco de la película esté puesto en las desventuras preadolescentes de Christophe, es difícil no darse cuenta de que la simpleza no es precisamente una de sus principales características.

Hay que tomar más hierro

Hay películas que nacen para calentarte el corazoncito, ofrecer una hoguera emocional y dejar que, simplemente, salgas en calma, con la tranquilidad de haber disfrutado de una buena historia narrada de la mejor manera posible. Es el caso de esta cinta, que se aleja de la artificialidad y se convierte en una experiencia genuina gracias a unos personajes que se equivocan, evolucionan y toman su propio camino. Todo, incluso la magia, es tangible, físico, real, único.

‘Iron Boy’ es tan emotiva y sabe utilizar tan bien todos los recursos a su alcance que, incluso en un año como este, con competición animada como ‘Wildwood’, ‘Arco’, ‘Hoppers’ o ‘La isla olvidada’, se alza fácilmente y por derecho propio como una de las mejores películas del año (así, sin el sambenito de la animación). Incluso los más reticentes a disfrutar del cine animado y que siguen considerándolo “para niños” se rendirán a los pies de una película que abruma en su sencillez y hace disfrutar sin darse aires de grandeza.

Una auténtica maravilla que quizá se pierda entre la maraña de estrenos y que no cuenta con la fuerza publicitaria de otras producciones, pero que merece que os acerquéis al cine a verla. Si echabas de menos películas emocionales bien contadas (y, por suerte, bien cerradas), personajes que evolucionan a lo largo del metraje, algo totalmente diferente a lo habitual y que, al mismo tiempo, recuerda al cine de antaño, ‘Iron boy’ es lo que estabas pidiendo, quizá sin saberlo. Un oasis fílmico del que no querrás salir.

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