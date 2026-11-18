En Hollywood es habitual que se hagan nuevas versiones de éxitos de antaño. Lo más probable es quedarse por debajo de la película original, pero eso no quita que también haya remakes que merezcan mucho la pena. Uno bastante bien valorado es el de 'El cartero siempre llama dos veces' protagonizado por Jack Nicholson y Jessica Lange, pero la protagonista de la primera versión no estaba para nada de acuerdo.

'El cartero siempre llama dos veces' se sitúa durante los años de la Gran Depresión en Estados Unidos y sigue la historia de Frank, un vagabundo que empieza a trabajar en un bar de carretera regentado por un hombre mayor y su joven esposa, la cual no es nada feliz. Como era de esperar, Frank u ella tardan bien poco en sentirse atraídos mutuamente...

"Fue brutal"

Estrenado en 1981, el remake dirigido por Bob Rafelson centró su campaña promociona alrededor del fuerte voltaje erótico que tenía la película. Eso es algo que no pasó desapercibido para Lana Turner, quien liderase en su momento junto a John Garfield la película original dirigida por Tay Garnett.

Considerada como un clásico indiscutible de la historia del cine negro, lo cierto es que se trata de una adaptación de la novela homónima de James M. Cain, autor que también escribió la novela en la que se basó la magistral 'Perdición'. El escritor murió cuatro años antes de que se estrenase la versión de Rafelson, pero Turner seguía viva y fue muy dura con ella: "Convirtieron un clásico del cine en una basura pornográfica".

Siendo justos, el entrevistador Phil Donahue ya había arremetido duramente contra la película, allanando así el camino para que Turner hiciera lo mismo, pero es que la actriz también la atacó sin piedad: "Fue brutal. En nuestra película no usamos la palabra "Maldición" y lo más cerca que hubo a un desnudo fue un conjunto de dos piezas que yo usé o un traje de baño que llevaba él. Y aún así nuestra película transmitía más sexo en pantalla, solo con insinuaciones y miradas".

Es entonces cuando la legendaria actriz reconoce que no llegó a ver el remake, pero "vi cortes en televisión que me pusieron enferma... y cuando me dijeron lo que hacían en la mesa de la cocina, exploté: ¡Mi mesa de la cocina!". Por un lado, bastante injusto ser tan duro solamente a partir de eso, pero es que, viendo su reacción, a saber el nivel de indignación que habría alcanzado de haberla visto entera.

Por si os habéis quedado con las ganas de ver si exagera o no -es evidente que la película nunca se verá hoy con los mismos ojos que ella tenía entonces-, el remake estará disponible en Filmin a partir de este 20 de noviembre.

Por su parte, Turner siguió entre nosotros hasta 1995, cuando falleció a los 74 años víctima de un cáncer. Durante todo ese tiempo mantuvo sus ataques hacia el remake de 'El cartero siempre llama dos veces', aunque no volvió a hacer declaraciones en prensa al respecto.

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